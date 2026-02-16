Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Trenes

Se avería un tren de Ouigo y obliga a evacuar a 500 pasajeros: "He pedido existencia médica porque estoy enfermo y no me han podido atender"

El convoy Alicante-Madrid queda detenido a la altura de Tarancón y genera retrasos en cadena mientras un viajero solicita asistencia médica.

Se avería un tren de Ouigo y obliga a evacuar a 500 pasajeros: "He pedido existencia médica porque estoy enfermo y no me han podido atender"

Se avería un tren de Ouigo y obliga a evacuar a 500 pasajeros: "He pedido existencia médica porque estoy enfermo y no me han podido atender"

Publicidad

Un tren de la compañía Ouigo que cubría el trayecto entre Alicante y Madrid ha sufrido este martes una avería cuando circulaba por la provincia de Cuenca, a la altura de Tarancón. El incidente, registrado en torno a las 10:30 horas, obligó a detener el convoy y afectó a cerca de 500 pasajeros que permanecieron a bordo a la espera de una solución.

Según los testimonios difundidos en redes sociales, los viajeros estuvieron más de una hora en el interior del tren sin calefacción ni servicio de comida. Las imágenes publicadas muestran a pasajeros reclamando información mientras el tren permanecía detenido.

Uno de los ocupantes relató la situación y denunció la falta de asistencia sanitaria: "Estoy enfermo, he pedido existencia médica porque tengo una hipoglucemia y no ha habido forma de me pudiesen atender". Por lo que ha contado este pasajero, el tren "no tenía frenos".

En su intervención, añadió: "Cuando ves que hay gente de edad que no se puede bajar del tren, que están pidiendo que les ayude y que te dicen que aquí no hay auxilio, pues bueno, es un poco la España que estamos viviendo. Nos hemos acostumbrado a que nos pisen, y hasta que no llegue un día en el que decidamos que nos dejen de pisar, nos seguirán pisando".

La intervención

Tras detectarse la incidencia técnica, el tren fue apartado para permitir la circulación de otro convoy que trasladó finalmente a los pasajeros hasta su destino. Fuentes de Adif han señalado a El Digital de Cuenca que la maniobra se completó pasadas las 12:00 horas y que, a partir de ese momento, la circulación comenzó a normalizarse de manera progresiva.

El incidente tuvo consecuencias en otros servicios ferroviarios. Un tren acumuló un retraso de 40 minutos y tres trenes de Renfe registraron demoras medias de alrededor de 20 minutos. Desde el gestor de infraestructuras ferroviarias apuntan que la situación quedó encauzada a lo largo de la mañana.

Reclamaciones de los viajeros

Durante el tiempo en que el convoy permaneció detenido, algunos pasajeros contactaron telefónicamente para comprobar si la incidencia constaba en los sistemas de control de tráfico ferroviario. Según el testimonio difundido, en un primer momento no figuraba ninguna alerta en la línea.

El episodio ha reabierto el debate sobre la gestión de incidencias en servicios de alta capacidad y la atención a pasajeros con necesidades médicas durante situaciones imprevistas. La compañía no ha detallado las causas técnicas concretas de la avería, mientras los afectados evalúan posibles reclamaciones por el retraso y las condiciones del viaje.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un conductor gallego recibe el impacto de una piedra de 6 kilos en su parabrisas mientras circula por la carretera

Arroja una piedra de 6 kilos a un conductor.

Publicidad

Sociedad

Se avería un tren de Ouigo y obliga a evacuar a 500 pasajeros: "He pedido existencia médica porque estoy enfermo y no me han podido atender"

Se avería un tren de Ouigo y obliga a evacuar a 500 pasajeros: "He pedido existencia médica porque estoy enfermo y no me han podido atender"

Entierro de la menor que se quitó la vida en Benalmádena

El instituto tenía abiertos expedientes por autolesiones y acoso, pero ninguno de la alumna que se suicidó en Benalmádena: "Esto ha pasado varias veces"

¿Cuáles son los riesgos de dormir con el móvil?

Un joven de 27 años pega un puñetazo y tira a su madre al suelo por levantarle de la siesta a las 19h

Un tronco arrastrado por la crecida amenaza al barco La Leyenda del Pisuerga y obliga a intervenir a los bomberos
VALLADOLID

Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido tras caer al Pisuerga en Valladolid

El Salud sitúa en el 13,5% el seguimiento de la huelga de médicos en Aragón y los sindicatos hablan de "total respaldo"
Estatuto Marco

La alerta de los médicos por la falta de descanso tras las guardias: "Puedes no tomar la mejor decisión para el paciente"

Una enfermera
Ataque

Muere una enfermera tras ser apuñalada por su expareja en un centro de salud de Benicàssim

La trabajadora, de 64 años, estaba a punto de jubilarse.

Sede del Tribunal Constitucional
Barcelona

El padre de Noelia, la joven que espera una eutanasia desde 2024, pide al Constitucional paralizar el proceso

El hombre ha pedido al TC paralizar de manera cautelar la eutanasia de su hija hasta que la Justicia resuelva el recurso que ha presentado ante la corte de garantías.

EuropaPress_7297113_august_2020_saint_gingolph_france_switzerland_saint_gingolph_switzerland

Al menos 5 heridos y 30 evacuados por el descarrilamiento de un tren debido a una avalancha en Suiza

Vecinos desalojados en Grazalema

Los vecinos de Grazalema, en Cádiz, comienzan el regreso a casa tras las lluvias

Ambulancia del 112 Andalucía.

Una menor de 14 años que sufría acoso escolar se suicida el día de San Valentín en Benalmádena, Málaga

Publicidad