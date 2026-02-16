Se avería un tren de Ouigo y obliga a evacuar a 500 pasajeros: "He pedido existencia médica porque estoy enfermo y no me han podido atender"

Un tren de la compañía Ouigo que cubría el trayecto entre Alicante y Madrid ha sufrido este martes una avería cuando circulaba por la provincia de Cuenca, a la altura de Tarancón. El incidente, registrado en torno a las 10:30 horas, obligó a detener el convoy y afectó a cerca de 500 pasajeros que permanecieron a bordo a la espera de una solución.

Según los testimonios difundidos en redes sociales, los viajeros estuvieron más de una hora en el interior del tren sin calefacción ni servicio de comida. Las imágenes publicadas muestran a pasajeros reclamando información mientras el tren permanecía detenido.

Uno de los ocupantes relató la situación y denunció la falta de asistencia sanitaria: "Estoy enfermo, he pedido existencia médica porque tengo una hipoglucemia y no ha habido forma de me pudiesen atender". Por lo que ha contado este pasajero, el tren "no tenía frenos".

En su intervención, añadió: "Cuando ves que hay gente de edad que no se puede bajar del tren, que están pidiendo que les ayude y que te dicen que aquí no hay auxilio, pues bueno, es un poco la España que estamos viviendo. Nos hemos acostumbrado a que nos pisen, y hasta que no llegue un día en el que decidamos que nos dejen de pisar, nos seguirán pisando".

La intervención

Tras detectarse la incidencia técnica, el tren fue apartado para permitir la circulación de otro convoy que trasladó finalmente a los pasajeros hasta su destino. Fuentes de Adif han señalado a El Digital de Cuenca que la maniobra se completó pasadas las 12:00 horas y que, a partir de ese momento, la circulación comenzó a normalizarse de manera progresiva.

El incidente tuvo consecuencias en otros servicios ferroviarios. Un tren acumuló un retraso de 40 minutos y tres trenes de Renfe registraron demoras medias de alrededor de 20 minutos. Desde el gestor de infraestructuras ferroviarias apuntan que la situación quedó encauzada a lo largo de la mañana.

Reclamaciones de los viajeros

Durante el tiempo en que el convoy permaneció detenido, algunos pasajeros contactaron telefónicamente para comprobar si la incidencia constaba en los sistemas de control de tráfico ferroviario. Según el testimonio difundido, en un primer momento no figuraba ninguna alerta en la línea.

El episodio ha reabierto el debate sobre la gestión de incidencias en servicios de alta capacidad y la atención a pasajeros con necesidades médicas durante situaciones imprevistas. La compañía no ha detallado las causas técnicas concretas de la avería, mientras los afectados evalúan posibles reclamaciones por el retraso y las condiciones del viaje.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.