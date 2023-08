El encuentro entre Daniel Sancho y su madre en la cárcel: sin tocarse y separados por un cristal

La madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, ha vuelto a visitar a su hijo en la cárcel donde ingresó en prisión provisional después de confesar el asesinato y descuartizamiento del médico colombiano Edwin Arrieta.

Llegaba a la prisión tailandesa con rostro serio. Por segundo día consecutivo atravesaba la puerta para visitar a su hijo. La cárcel permite una visita diaria. El encuentro ha durado media hora y ha sido a través de un cristal. Los 'vis a vis' no están permitidos en esta cárcel de Koh Samui.

"Lleva 10 días, está bastante mejor, bueno dentro de lo que cabe, ya se resolverá la situación", eran las palabras de la madre de Daniel Sancho al salir de la cárcel tras su segunda visita. "Nadie está preparado para recibir una noticia así. No nos prepara nadie para esto".

La madre confirmaba que su hijo está tranquilo, que lo están tratando bien y que solo queda esperar a que se resuelva todo. Se desplazó hasta allí en taxi y acompañada de la Embajada de España en Tailandia.

Sigue la investigación del caso 'Daniel Sancho'

La Embajada de España en Tailandia asegura que la investigación en la que está involucrado el español Daniel Sancho por el asesinato de Arrieta "no ha terminado".

"El juicio no tiene fecha porque la investigación no ha terminado, a pesar de lo que se dijo en la rueda de prensa", afirman. "La investigación sigue abierta, por el momento va a estar en esta prisión, será juzgado aquí y eventualmente se planteará un cambio de prisión, que no sería Bangkok, sino que sería la prisión de Surat Thani (provincia al sur de Tailandia)", añadió, según recoge 'EFE'.