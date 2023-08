Daniel Sancho recibe por primera vez la visita de su madre tras acabar su periodo de aislamiento

Daniel Sancho ha recibido la visita de su madre tras estar diez días en periodo de aislamiento por la Covid-19. Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, ha llegado en taxi a la cárcel donde se encuentra Sancho para ver a su hijo. Ha estado acompañada de la Embajada de España en el país del sudeste asiático.

El joven está acusado por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta y se encuentra en la cárcel Koh Samui, al sur de Tailandia, en prisión provisional. Por el momento sólo había recibido visitas de su abogado y del personal de la cárcel.

El director de la prisión de Koh Samui, Watcharapong Boonsaior, había señalado que "Daniel acaba la cuarentena hoy y se reunirá con (personal de) la Embajada (española) y su familia pronto", algo que se ha confirmado momentos después con la visita de su madre. El joven, aunque haya finalizado con su periodo de aislamiento, va a permanecer en la zona hospitalaria de la cárcel en la que se encuentran aproximadamente "cien personas" y, según han expresado fuentes tailandesas, "algo más amplia, no más cómoda o con más instalaciones que otras".

"He venido a menudo a verle y está bien"

Daniel Sancho ha estado recibiendo la visita del director de la prisión, según ha indicado el funcionario. "He venido a menudo a verle y está bien, no tiene ningún problema", ha expresado el funcionario. Por otro lado, varios agentes de la comisaría de la isla de Phangan, cercana a Koh Samui, interrogaron de nuevo a Daniel Sancho en presencia de su abogado.

El interrogatorio que realizaron a Daniel Sancho descubrió que la investigación llevada a cabo por las autoridades tailandesas continúa y no se ha dado por concluida, según señaló Surachate Hakparn, subdirector de la Policía de Tailandia. En esa misma rueda de prensa, solicitaron la pena de muerte a Daniel Sancho por el "asesinato premeditado" de Edwin Arrieta. Sancho declaró que lo acuchilló en el pecho, aunque falta conocer los resultados de la autopsia.

La camiseta de Edwin no tenía sangre

Tras varios días de investigación policial con el objetivo de recopilar pruebas, se ha conocido que la camiseta de la víctima no tenía sangre, un hecho que ha llamado especialmente la atención del portavoz de la familia Sancho. "Es difícil que no haya sangre, desconocemos en que medio ha estado esa camiseta y desconocemos mucha información, pero claro no es factible", ha comentado Ramón Chipirrás.

Por otro lado, también han expresado que su principal objetivo es evitar la pena de muerte. "Dudas tenemos muchas, pero nos las guardamos. Tenemos que procurar que esa pena de muerte no sea pena de muerte", han señalado.

Sancho y Arrieta quedaron el 2 de agosto y ese mismo día fue cuando el español llevó a cabo el asesinato y descuartizamiento del cirujano.