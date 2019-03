"No consiento que la llamen criminal porque era una persona enferma"

La amiga íntima de la cuidadora acusada de asesinar a tres niños en Boecillo nos ha dicho que estaba bajo tratamiento psiquiátrico y que le había comentado que se quería quitar la vida. Ha hablado con nosotros en exclusiva, un testimonio que aclara las contradictorias versiones sobre el estado de salud mental de la cuidadora.

Así la define, Mari Angeles a su amiga Graciela: "Una persona muy cariñosa, muy abierta, muy luchadora porque cuando llego de Argentina luchó mucho por su família cuando su marido sufrió un accidente".

Y así se mostrba ella en su perfil de facebook. Graciela define su situacion sentimnetal como complicada, se muestra iteresada por los hombre y suscribe esta maxima: "Cuando uno se moderniza todo se quiere deprisa".

La conoció hace unos ocho años, cuando Graciela cuidaba de unas primas suyas, los problemas empezaron después. "Yo hablaba practicamente todas las semanas con ellas hasta hace poco tiempo, me decía la medicación que estaba tomando y que se la cambiaban" pero las situaciçon no era la misma y "últimamente no la no la hacían mucho caso, esto la hundió y no sabía por donde ir".

María Ángeles no consiente que "Se la llame criminal o asesina en estos momentos, porqué era una persona que estaba enferma". Su amiga cree que Graciela es una victima y pide que se depuren resposablidades, "primero con relación a ella, los psiquiatras que la llevaban y segundo por los niños, la gente que la ha contratado".