Las conexiones inalámbricas se convierten en instrumento fundamental en vacaciones

Los teléfonos móviles, las tabletas y los portátiles se han convertido en instrumentos casi necesarios que llevamos a cualquier lugar en cualquier momento, incluso a la playa. Ya no estraña ver en las hamacas a decenas de personas utilizando todo tipo de dispositivos electrónicos.



Por ello, el reclamo de conexiones inalámbricas a Internet en todo tipo de lugares públicos es algo cada vez más demandado. Durante las vacaciones de verano no sólo se busca acceso Internet en los hoteles, sino también en los restaurantes, comercios y hasta en los chiringuitos.



Las personas adictas a navegar por la red no dejan de hacerlo ni durante sus días de descanso, por lo que la idea de 'playas conectadas' cada vez predomina más en la sociedad actual.



Esto lo saben bien en Torremolinos (Málaga) ya que se ha convertido en el punto wifi más activo de toda España. Especvialmente los turistas son los que están permanentemente conectados desde las playas y es que el 55% de las conexiones en el mes de julio fueron a páginas web extranjeras.