Condenado a 58 años de cárcel el asesino de dos jóvenes gays

Así consta en la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que precisa que el límite máximo de cumplimiento efectivo de la condena no podrá exceder de 25 años y el tiempo que permaneció en prisión le será abonado en su totalidad en el cumplimiento de la pena impuesta, agrega la sentencia.



De este modo, Piñeiro Rial cumplirá un máximo de 21 años de cárcel, ya que permaneció cuatro años en prisión preventiva. Elacusado ha sido absuelto del delito de hurto.



Asimismo, la sentencia obliga a Jacobo Piñeiro a indemnizar con 400.000 euros a la madre de Isaac, una de las víctimas y a abonar más de 9.000 euros a la compañía de seguros Santa Lucía.



El dictamen judicial, contra el que cabe recurso, llega 20 días después de que un jurado popular declarase a Piñeiro culpable de dos delitos de asesinato y del delito de incendio, ya que tras cometer los dos crímenes (en los que asestó 57 puñaladas a las dos víctimas), prendió fuego en diferentes puntos a la vivienda donde se produjeron los hechos.



Asimismo, la sentencia contempla que Piñeiro pague las tres cuartas partes de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. El dictamen del juez considera, además, que el acusado asesinó a sus dos víctimas "con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido".



Tras el asesinato de los dos jóvenes Isaac Pérez Triviño y Julio Anderson Luciano en julio de 2006, Jacobo Piñeiro Rial confesó la autoría aunque fue exculpado en 2009 por un jurado popular de los delitos de homicidio, alegando que había actuado en legítima defensa, por lo que únicamente se le condenó por el incendio de los cuerpos y la vivienda, y se le impuso una pena de 20 años de prisión.



El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decretó posteriormente la celebración de un nuevo juicio también con jurado popular, en el que se le consideró culpable y del que ahora se comunicó la sentencia.



La Fiscalía solicitaba para Jacobo Piñeiro 60 años de prisión, mientras que la acusación particular pedía esa misma pena y 18 meses más de prisión por hurto, ya que sustrajo diferentes objetos de valor del piso donde se cometieron los asesinatos.



Jacobo Piñeiro Rial, de 32 años, ingresará en la prisión pontevedresa de A Lama. El acusado permanecía en libertad desde el pasado 13 de julio, tras expirar el plazo máximo de prisión preventiva, y tenía que comparecer diariamente ante la Justicia.