Así se citan para dar 'caza' a los magrebíes en Torre Pacheco: ya hay 9 detenidos

La tensión en Torre Pacheco, en la Región de Murcia, sigue al alza. Ya son nueve los detenidos por los altercados durante este fin de semana después de que un vecino de 68 años sufriera una brutal agresión el pasado miércoles.

En las imágenes que acompañan esta noticia se puede apreciar a unos individuos vestidos de negro que entran en un establecimiento kebab con bates de béisbol, amenazan al dueño y empiezan a destrozar el local.

Desde hace muchos años, en este pueblo murciano conviven vecinos de cerca de 100 nacionalidades y no ha habido problemas resaltables. Hasta el momento, la inmigración, aparentemente, no era un problema allí hasta que la semana pasada, un vecino mayor recibió una paliza de varios individuos, lo que ha generado una violencia sin precedentes.

"No rompamos la convivencia"

A partir de este martes, se van a incorporar 45 guardias civiles más al amplio dispositivo de seguridad que ya opera en Torre Pacheco. A pesar de los 90 antidisturbios que ya están allí, no han podido evitar que esta noche haya habido incidentes. El autor de la paliza ya está identificado, pero no detenido. Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco, hace un llamamiento a la tranquilidad: "A los vecinos de mi pueblo les digo que estén tranquilos, que no rompamos la convivencia".

Así se citan para dar 'caza' a los magrebíes

Hace tan solo unas horas, en las redes sociales un grupo de ultras que se hacen llamar 'Depórtalos ahora' difundían un comunicado para dar 'caza' a los magrebíes de Torre Pacheco.

El alcalde de Torre Pacheco insiste en que los grupos que incitan a la violencia vienen de fuera, no son del pueblo. Pero, ¿quiénes son? Son varios y muy violentos. Ellos fueron quienes agitaron las redes con videos falsos de esa supuesta agresión a Domingo, al vecino jubilado. Este vídeo falso, por ejemplo, ayudó a difundirlo Vox. Con llamamientos como 'Salvemos España', están llegando personas desde cualquier punto del país.

Llaman a asociaciones anti-inmigrantes, cristianas y ultras del fútbol. Además de a vecinos de este municipio murciano. Se están organizando para nuevas movilizaciones, por lo que se ha generado cierta alerta ante lo que pueda ocurrir los próximos tres días.

