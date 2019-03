Concepción, una anciana que aprende ilusionada a leer y escribir: "Mi madre me dijo que solo estudiaban los varones"

EL 70% DE LOS ANALFABETOS EN ESPAÑA SON MUJERES

A día de hoy, en España hay más de 700.000 personas analfabetas funcionales. La mayoría, mujeres mayores de 65 años que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. No aprendieron, pero no perdieron las ganas de aprender. Hemos estado con un grupo de ellas que van a clase.