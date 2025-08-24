Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los dramas personales que han dejado los incendios: "Esto es muy triste, mira qué vistas"

El incendio de Canalejas destruyó más de un tercio de San Pedro de Cansoles.

Ángel Granero
En los últimos días han sido varios los focos en las proximidades de los Picos de Europa que han puesto en jaque a los equipos de extinción. Las llamas tenían un comportamiento inesperado que ha hecho muy complicado el control de los incendios. Uno de esos incendios, el de Canalejas, quemó una veintena de viviendas en la localidad palentina de San Pedro de Cansoles.

El incendio de Canalejas destruyó más de un tercio de San Pedro de Cansoles. El paisaje es desolador; más de un tercio de las construcciones están completamente calcinadas. En los últimos días han conseguido limpiar las calles y restablecer el agua y la luz. Ahora los vecinos, impotentes ante lo ocurrido, solo esperan que lleguen las ayudas que les permitan reconstruir este barrio de Guardo.

Junto al alcalde de Guardo, hemos visitado San Pedro de Cansoles. En sus calles, entre la destrucción, encontramos algunos vecinos que observan sus casas derruidas: "Esto es lamentable", asegura un vecino. "Esto es muy triste, mira qué vistas. Luego miro para allá la de mi vecina y amiga, luego la de mi hermana", señala Maruja. "Si era un pueblo pequeño, éramos 4. ¿Tan malas personas, éramos para hacer lo que han hecho con nosotros, para abandonaros de esta manera?", señala ante el alcalde.

Blas nos cuenta cómo era su casa antes del incendio; hoy solo quedan restos. "Un desastre total, el tejado y todo en el suelo". Critica que hubo una deficiente labor de prevención: "La hierba estaba alta y por eso se ha prendido la casa de allá y de esa se han pasado al resto". Ahora solo pueden pensar en la reconstrucción. "Necesitamos las ayudas, si no, no hay nada que hacer", comenta un vecino. "A ver qué hacen ahora los políticos, si cumplen con lo que han dicho", señala Maruja.

"Vamos a intentar recuperar el pueblo", señala el alcalde. EL pueblo ha recomendado el agua y la luz; espera que antes que tarde puedan iluminar algo más que ruinas.

