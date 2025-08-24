Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encuentran un cadáver flotando en el pantano de Nagore, Navarra

Según las primeras hipótesis, el hombre ha sufrido un ahogamiento por causas que aún se desconocen.

La Guardia Civil en el pantano de Nagore.Guardia Civil

Ángel Granero
Publicado:

El cuerpo sin vida de un hombre de 51 años ha sido encontrado flotando en el agua en el pantano de Nagore, en Navarra. El centro de gestión de emergencias SOS Navarra recibió la alerta a las 16:17 horas y ha movilizado al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado, un helicóptero medicalizado y patrullas de la Guardia Civil.

Los bomberos se han movilizado para recuperar el cadáver. Por su parte, los efectivos de la Guardia Civil se han hecho cargo de las diligencias iniciales para esclarecer las circunstancias del suceso. El cuerpo será trasladado al Instituto Anatómico Forense de Pamplona para practicarle la correspondiente autopsia.

Según han informado, la persona fallecida era de nacionalidad peruana. Al parecer, el hombre ha sufrido un ahogamiento por causas que aún se desconocen. Los servicios de emergencias no han podido hacer nada por salvar la vida del varón, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

