Suceso
Encuentran un cadáver flotando en el pantano de Nagore, Navarra
Según las primeras hipótesis, el hombre ha sufrido un ahogamiento por causas que aún se desconocen.
Publicidad
El cuerpo sin vida de un hombre de 51 años ha sido encontrado flotando en el agua en el pantano de Nagore, en Navarra. El centro de gestión de emergencias SOS Navarra recibió la alerta a las 16:17 horas y ha movilizado al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado, un helicóptero medicalizado y patrullas de la Guardia Civil.
Los bomberos se han movilizado para recuperar el cadáver. Por su parte, los efectivos de la Guardia Civil se han hecho cargo de las diligencias iniciales para esclarecer las circunstancias del suceso. El cuerpo será trasladado al Instituto Anatómico Forense de Pamplona para practicarle la correspondiente autopsia.
Según han informado, la persona fallecida era de nacionalidad peruana. Al parecer, el hombre ha sufrido un ahogamiento por causas que aún se desconocen. Los servicios de emergencias no han podido hacer nada por salvar la vida del varón, que ha fallecido en el lugar.
El cuerpo será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.
Este artículo es una noticia de última hora sobre el hallazgo de un cadáver en el pantano de Nagore y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre X en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.
Más Noticias
- Cientos de personas evacuadas en Castilla y León, mientras Galicia estabiliza los fuegos más devastadores de su historia
- Un Teniente coronel retirado de la UME lo deja claro: "Es una señal de que el Sistema de Protección Civil ha fracasado"
- Después del fuego: ¿Reforestar o dejar que el bosque se regenere naturalmente?
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad