Así será la visita del papa a España: Del Bernabéu a Canarias pasando por la Sagrada Familia

España ya tiene marcada en rojo una de las visitas internacionales más relevantes del año. El Papa León XIV aterrizará el próximo 6 de junio para iniciar una intensa con grandes actos públicos y encuentros con algunas de las realidades sociales más delicadas del país como la inmigración. El viaje terminará además con un hito nunca visto: la primera visita de un Pontífice a Canarias.

La agenda diseñada por la Santa Sede dibuja un recorrido que irá desde los símbolos institucionales de Madrid hasta los puertos atlánticos vinculados a la crisis migratoria. En total, León XIV participará en más de una veintena de actos entre misas multitudinarias, vigilias, encuentros culturales y visitas a proyectos sociales.

Encuentro multitudinario en Madrid

La capital será la primera parada del viaje y también el lugar donde se concentrarán algunos de los eventos con mayor impacto visual. Tras ser recibido por los Reyes en Barajas y participar en un acto institucional en el Palacio Real, el Papa pondrá el foco desde el primer día en la acción social con una visita a un centro de atención para personas sin hogar impulsado por Cáritas.

Horas después llegará uno de los primeros baños de masas: una gran vigilia juvenil en la Plaza de Lima que terminará con una adoración eucarística al aire libre.

El domingo, coincidiendo con el Corpus Christi, Madrid se transformará en el epicentro de la visita papal. La Plaza de Cibeles acogerá una misa multitudinaria y posteriormente una gran procesión recorrerá parte del centro de la ciudad.

El lunes 8 de junio, León XIV acudirá al Congreso de los Diputados para intervenir ante representantes de ambas cámaras, una escena sin precedentes en la historia reciente española.

La jornada terminará con dos escenarios muy simbólicos para Madrid: la Catedral de la Almudena y el estadio Santiago Bernabéu, donde el Pontífice encabezará un gran encuentro con la comunidad diocesana.

Barcelona: espiritualidad y simbolismo social

La siguiente parada llevará al Pontífice hasta Barcelona, donde combinará actos religiosos con visitas de marcado contenido humano. Nada más llegar, León XIV acudirá a la catedral barcelonesa antes de participar en una vigilia multitudinaria en el Estadio Olímpico. Uno de los momentos más simbólicos llegará durante su visita al centro penitenciario Brians 1.

La jornada continuará en Montserrat y terminará en la Sagrada Familia, donde el Papa celebrará una misa y protagonizará uno de los grandes momentos arquitectónicos del viaje con la inauguración de la Torre de Jesucristo, culminando así uno de los proyectos más emblemáticos del templo de Gaudí.

Visita histórica a Canarias

El 11 de junio, León XIV aterrizará en Gran Canaria y se convertirá en el primer Papa que pisa oficialmente el Archipiélago. La visita tendrá un marcado acento migratorio. El Pontífice acudirá al puerto de Arguineguín, uno de los principales puntos de llegada de embarcaciones procedentes de África, para conocer de cerca la situación humanitaria que se vive en la ruta atlántica.

Más tarde se reunirá con representantes de la Iglesia canaria en la Catedral de Santa Ana antes de cerrar el día con una gran misa celebrada en el Estadio de Gran Canaria ante una multitud de feligreses.

Tenerife pondrá el broche final

La despedida de España tendrá lugar en Tenerife. Allí, León XIV visitará uno de los centro de acogida para migrantes más multitudinarios y participará en un encuentro con asociaciones vinculadas a la integración social en La Laguna.

El viaje concluirá en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife con una última celebración religiosa frente al Atlántico antes de regresar a Roma.

Una gira por España que unirá catedrales, estadios y muelles migratorios en una agenda frenética que durará apenas seis días y dejará imágenes para la historia.

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