Pedro Sánchez se reunirá con el Papa en El Vaticano antes de que viaje a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se verá con el Papa León XIV en el Vaticano el próximo 27 de mayo, tan solo unos días antes de que el pontífice emprenda su gira por España. El encuentro entre Sánchez y Prevost es el primero desde el inicio de su pontificado, en mayo del año anterior.

Aclamado como el defensor de la paz, el Papa León XIV sigue la estela de su antecesor Benedicto XVI en lo que a solidaridad y derechos humanos se refiere. Sin ir más lejos, hace solo unos días, el pontífice agradecía al pueblo canario la acogida del buque MV Hondius en su puerto tinerfeño frente al brote de hantavirus.

En las últimas semanas, el Ejecutivo ha buscado apoyo en el mensaje de León XIV para acercar posturas en materia de defensa del multilateralismo y la paz entre la coalición PSOE-Sumar y el resto de grupos políticos.

El viaje apostólico de Robert Prevost, que dará comienzo el sábado 6 de junio, hará uno de sus primeras paradas en el Congreso de los Diputados a primera hora del lunes 8. En la Cámara Baja, el Papa León XIV presidirá una de las grandes citas, en la que dará un histórico discurso.

De esta manera, Moncloa confía en que el acercamiento con el Papa rompa con la postura de rechazo de muchos españoles hacia los inmigrantes. El mismo efecto busca en los sectores de derecha y extrema derecha a fin de que asuman su negativa como una contradicción.

Incluso, Pedro Sánchez se ha aferrado a la palabras del pontífice para resolver su tira y afloja con Fernando Clavijo, presidente de las Islas Canarias. "Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero MV Hondius con los enfermos de hantavirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas", señaló en su comparecencia junto al director general de la OMS.

Más citas de León XIV en España

Del 6 al 12 de junio, el Papa se dará cita con sus fieles en las ciudades de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Entre los 20 actos oficiales que presidirá en una semana, destacan el encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu, la misa en el estadio Lluís Companys de Barcelona o la visita al puerto de Arguineguín en Gran Canaria.

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