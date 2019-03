¿Se puede comprar alcohol en los 'chinos'?

Sin licencia para hacerlo, algunos establecimientos chinos venden alcohol durante todo el día.

Un equipo de Antena 3 ha visitado algunos de estos locales para comprobar la situación. En uno de ellos, por ejemplo, nos muestran una carta con las bebidas a la venta.

También lo intentan pasadas las diez de la noche, y en otro comercio del centro de Madrid nos aconsejan que, al salir con la bebida, seamos precavidos. "No digas que lo has comprado aquí", pide una vendedora. En otro establecimiento, en cambio, aseguran que no pueden venderlo.

Los comerciantes chinos aseguran que las sanciones por venta de alcohol son desproporcionadas. Nos cuenta uno de ellos que acumula ya 120.000 euros en multas.

Los empresarios chinos que decidan vender alcohol sin licencia se arriesgan a multas de hasta 240.000 euros.