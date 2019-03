Comienza en Rute el juicio por la muerte de Carmen Romero

Un tribunal popular juzgará desde este lunes y hasta el 15 de abril a M.G.R, ahora de 28 años, por un delito de asesinato después de que en septiembre de 2006 supuestamente disparara en Rute (Córdoba) a su ex novia, Carmen Romero.

Ella tenía 16 años cuando quedó parapléjica después de que el acusado la disparara con una escopeta de caza. Moría tres años más tarde. La agresión sucedió en el centro de menores de Rute, donde ella permanecía acogida por exclusión familiar, después de que la joven dejara la relación con el acusado en repetidas ocasiones. Las amenazas de que la mataría o se mataría él, hicieron que Carmen volviera con el acusado. En 2006, ella decidió dejar la relación de manera definitiva.

El acusado ingresó en prisión preventiva, pero el año pasado quedó en libertad por haber cumplido la máxima de cuatro años. El fiscal pide 20 años de cárcel para el acusado de asesinato y 15 para su amigo, que fue quien le dejó la escopeta, sabiendo que iba a ser utilizada para agredir a la joven. El acusado sabía que su amigo era cazador habitual y, según el fiscal, era conocedor de que "iba a utilizar el arma contra su ex novia y no intentó en ningún momento convencerlo para que no lo hiciera".

El padre de Carmen pide justicia

El padre de la joven ha expresado en Espejo Público su deseo de que "se haga por fin justicia, después de cuatro años". Ha explicado que los últimos años de su hija fueron "un auténtico calvario, ya que ella estaba tratada con morfina y quedó en estado vegetal tras la agresión".

También acusa al centro de menores en el que la joven estaba ingresada de "no tomarse en serio la amenaza", ya que no lograron evitar que el agresor supiera donde estaba y no permitir, de este modo, que se acercara a ella. "Quien tenga algo que ver, que pague por ello", ha pedido el padre de Carmen.