Comienza la retirada de algas tóxicas del embalse de As Conchas

La proliferación de algas tóxicas ha desatado la alarma entre los vecinos del embalse de As Conchas en la comarca de A Baixa Limia, en Ourense. Las cianobacterias proceden de los residuos y nutrientes que se vierten desde las explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona.

El problema no es sólo único de algunos concilios de Ourense sino que ya se ha extendido a Portugal, concretamente al embalse de Lindoso que abastece a comunidades.

Por eso, medio centenar de operarios están recogiendo de forma manual estas algas tóxicas y contaminantes para evitar su proliferación.

Desde la comarca de A Baixa Limia aseguran que la contaminación por cianobacterias en el embalse de As Conchas no es un problema ni puntual ni temporal y que, a pesar de las constantes denuncias, nunca se había operado.

Según Pablo Álvarez, presidente de la Asociacón de Vecinos, "los análisis decían que había 15.000 colonias de bacterias por mililitro, que es el máximo nivel de contaminación" y asegura que esta medida "no resuelve el problema".

As Conchas no abastece a ningún núcleo de población, su uso es únicamente hidroélectrico y de ocio. El baño está prohibido, pero no anunciado.