Clavan unas tijeras a un chico de 16 años en Málaga tras una discusión de tráfico

Un menor de 16 años ha resultado herido tras ser apuñalado a la salida de un colegio en Málaga. Los hechos ocurrieron este martes, sobre las 14:30 horas, en el céntrico barrio malagueño de La Victoria, en Málaga capital. El padre del menor había acudido en moto, como en otras ocasiones, a recoger a su hijo a la salida del centro escolar.

Según cuenta el diario El Sur, todo ocurrió cuando el padre estaba estacionando su motocicleta. Una furgoneta que intentaba aparcar golpeó la motocicleta, que no llegó a caer porque el motorista consiguió sujetarla. Aún así, se inició una fuerte discusión entre los conductores. La pelea continuó cuando el adolescente ya se había subido a la moto. Fue entonces cuando el presunto agresor, supuestamente armado con unas tijeras, habría apuñalado al chico por la espalda. Todo ocurrió a plena luz del día y con la calle llena de padres y alumnos. Aunque los padres trataron de retener al agresor, este huyó rápidamente del lugar.

El joven apuñalado se recupera favorablemente

El menor fue trasladado a un hospital de la capital, donde permanece ingresado fuera de peligro. La Policía Nacional tiene abierta una investigación para aclarar el suceso y busca al presunto autor, que continúa en paradero desconocido. No se descarta que ya lo tenga identificado ya que, en la calle donde sucedió la agresión, hay muchos negocios que podrían tener cámaras de vigilancia que captaran imágenes del altercado y de la huida del atacante.