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Noticias de hoy, domingo 29 de noviembre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 28 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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Los sanitarios se encontraron con el joven en estado inconsciente y con heridas en la cabeza, y fue trasladado hasta el Hospital Río Hortega.
Una vez recibió la asistencia sanitaria en el lugar, el hombre fue trasladado al Hospital La Fe de València.