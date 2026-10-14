Dos mujeres secuestran a un bebé de un mes a plena luz del día en una calle céntrica de Andújar, Jaén

La Policía Nacional ha detenido en Andújar a dos personas por la presunta sustracción de una recién nacida de apenas un mes. Las detenidas son dos mujeres de 43 y 45 años de edad, y de nacionalidad española.

Ocurrió el pasado jueves a media mañana cuando una mujer se presentó en las Dependencias Policiales de la Comisaría de Andújar que presentaba un alto nivel de estrés y nerviosismo. Explicaba que apenas dos minutos antes dos mujeres habían sustraído a su hija menor mientras se encontraba paseando por una céntrica calle del municipio jienense con el carrito del bebé.

Según contó la madre, la asaltaron de manera sorpresiva con un fuerte empujón. Tras ello las mujeres se llevaron el carrito con el bebé en su interior. Después de que la mujer se personase en la comisaría, los policías establecieron un amplio dispositivo con el objetivo de dar con la recién nacida.

Gracias a las indicaciones de la madre, los agentes conocían la dirección de huida de las mujeres. Se estableció un operativo donde participaron todos los agentes que en ese momento se encontraban prestando servicio, más de una veintena, procediendo a cerrar todas las posibles zonas de huida de las autoras de los hechos.

Durante la búsqueda, uno de los agentes observó a dos mujeres con el carrito de bebé que encajaban con las características manifestadas por la madre. Por lo que se produjo la interceptación de ambas para comprobar que en el interior estaba la menor.

Los agentes encontraron a la recién nacida en perfecto estado, llevándola al lugar donde se encontraba su madre. El resto de agentes se hicieron cargo de las dos mujeres, las cuales fueron detenidas e informadas de los hechos por los que iban a ser imputadas.

Un hecho puntual

Las secuestradoras, tras pasar a disposición judicial, han sido puestas en libertad con una orden de alejamiento de la menor y la madre, así como una sanción económica de 300 euros.

La investigación continúa abierta y no se descarta posibles móviles que llevaron a las mujeres al secuestro de la recién nacida, aunque la Policía traslada que ha sido un hecho puntual, aclarando que no hay ningún grupo itinerante ni ha sucedido por problemas familiares.