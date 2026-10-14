La búsqueda del pequeño Rami, desaparecido desde hace 10 días, se centra ahora en las inmediaciones de un hotel en Granollers

Se cumplen ya 10 días sin noticias de Rami, el niño de 12 años que desapareció en Granollers el pasado 4 de octubre, durante el episodio de fuertes lluvias. Hasta el momento la investigación se ha centrado en el tramo de río Besòs que une Sant Fost de Campsentelles con su desembocadura y se ha vuelto a repasar el entorno del punto en el que fue visto por última vez.

Se trata del Hotel Ciutat de Granollers, cuyas cámaras de seguridad habrían captado al pequeño. El presidente de la Plataforma Adonay llegó a decir en una entrevista con El Mundo que en las imágenes se ve cómo llega "a entrar al hotel, pero justo en la zona del ascensor se giró como asustado y se fue".

"Estamos sobre una amplia zona de búsqueda de unas 7.700 hectáreas y 18 kilómetro de río" han dicho los bomberos que también añaden que los Mossos d'Esquadra han investigado la zona costera comprendida entre la desembocadura del citado río y Badalona, así como el litoral de Barcelona y una milla náutica mar adentro.

La Plataforma Adonay junto con una coordinadora de SOS Desaparecidos tiene pensado rastrear los alrededores del hotel.

Rami vivía en un piso con su madre. El pasado 4 de octubre salió de casa sobre las 02:30 horas de la madrugada y después la pista que se tiene es la de las cámaras de seguridad de dicho hotel. Se cree que podría haberse asustado por los truenos.