Clamor en toda España por el desahucio de Maricarmen, miles de personas protestan frente al ático de Ayuso: "Maricarmen somos todos"

España amanece con la resaca que deja el desahucio de Maricarme. Una mujer de 87 años, con un 50% de discapacidad, que este jueves tuvo que abandonar la vivienda en la que llevaba residiendo 70 años. El clamor por Maricarmen recorre España, la ejecución de este desahucio ha indignado a muchísimas personas a lo largo de toda España, especialmente a los jóvenes.

En Madrid la Delegación del Gobierno ha cifrado en 10.000 las personas que se han concentrado frente al polémico ático comprado por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí para exigir que ese inmueble se lo den a Maricarmen. "¡Maricarmen somos todos!" o "Ayuso dimisión" fueron algunas de las consignas que se corearon.

Los manifestantes se dispersaron en diferentes grupos y fue entonces cuando comenzaron los enfrentamientos con la Policía. Intentaron cortar la calle donde se ubica el ático comprado por la Comunidad de Madrid. Irrumpieron en las calles próximas y los agentes desplegados en gran número, lo impidieron, con cargas policiales. Los antidisturbios, ante el avance de los manifestantes, han disparado pelotas de goma al aire alrededor de las 21:30 horas. El sindicato de inquilinas que organiza el acto ha denunciado violencia policial. "Esto es una vergüenza", ha sido uno de los comentarios más repetidos. Dos personas resultaron heridas y una fue detenida.

La indignación de ver a Maricarmen abandonar su casa en una camilla ha movilizado a la calle. Hubo concentraciones masivas en muchas ciudades durante la tarde y la noche de este miércoles.

En Barcelona la protesta se dio frente a la Delegación del Gobierno donde volvieron a escucharse gritos de "Maricarmen no estás sola" y también una advertencia al ejecutivo. La portavoz del sindicato de inquilinas de Cataluña lanza un ultimátum si no aprueba un decreto antidesahucios de convocar una huelga.

Manifestación también frente a la Delegación del Gobierno en Valencia con críticas a la inacción de las instituciones. Se han lanzado proclamas contra la ministra de vivienda.

En Sevilla también han salido a la calle. Medio millón de personas han marchado en apoyo de Maricarmen. Allí han reclamado medidas para que algo así no vuelva a ocurrir.

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