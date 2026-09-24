Efemérides de hoy 24 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 24 de septiembre?

El 24 de septiembre de 2017, Alemania celebra sus elecciones federales para elegir a los miembros del 19.º Bundestag, el parlamento federal alemán. Por cuarta vez consecutiva, el bloque de Angela Merkel gana el sufragio, lo que la encamina a ser reelegida canciller del país germano meses después, tras un largo bloqueo político, aunque con un importante "pero". La coalición de la CDU (Unión Demócrata Cristiana) y la CSU (Unión Social Cristiana) obtuvo su peor resultado electoral desde 1949 con un 32,9 % de los votos. Por su parte, el SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania) de Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo, recibió el batacazo más grande de su historia al registrar sus peores números en la era moderna.

Pero sin duda, el verdadero ganador no fue otro que AfD (Alternativa para Alemania); la formación política de extrema derecha irrumpió recibiendo 5 878 115 papeletas que le concedieron 94 escaños en el Bundestag. Estas elecciones federales sirvieron para poner a AfD en el mapa: Alemania volvía a tener en su parlamento una formación de derecha populista por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Un 24 de septiembre, pero de 1991, el grupo estadounidense de Seattle, Nirvana, publica su segundo álbum: “Nevermind”. Posiblemente, uno de los iconos más influyentes de la cultura pop de la década de los 90. Su portada, un bebé flotando en la piscina nadando hacia un billete de dólar enganchado en un anzuelo, es reconocida por personas de todo el mundo que incluso nunca han escuchado a la banda. El álbum cuenta con los temas más destacados de la agrupación: “Smells Like Teen Spirit”, “Come as You Are”, “Lithium” o “Something in the Way”. Su éxito puso en escena al movimiento cultural “grunge”, miles de jóvenes de todo el mundo vieron en Kurt Cobain un símbolo, pasando de ser una tendencia contracultural a una “mainstream”.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 24 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 24 de septiembre?

1810.- Se constituyen las Cortes de Cádiz en la ciudad andaluza que promulgarían dos años más tarde la Constitución liberal conocida como 'La Pepa'.

1869.- Se usa por primera vez el término "Black Friday" cuando las especulaciones en el mercado del oro en la Bolsa de Valores de Nueva York causan el pánico en Wall Street.

1957.- En Barcelona se inaugura el Camp Nou

1977.- Se publica el álbum debut homónimo de la banda británica Motörhead.

1988.- Bárbara Harris, elegida en Boston (EE. UU.) primera mujer obispo de la Iglesia Episcopaliana.

1996.- EE. UU., China, Francia, Rusia y Gran Bretaña firma en la sede de la ONU en Nueva York un histórico tratado que prohíbe para siempre las pruebas nucleares explosivas.

2005.- El FMI y el BM acuerdan condonar la deuda de los países más pobres por hasta 55.000 millones de dólares.

2015.- Una estampida en La Meca causa 717 muertos y más de 800 heridos, en la peor tragedia en la peregrinación desde 1990.

2019.- El Tribunal Supremo avala por unanimidad el plan del Gobierno para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

2022.- Rusia pone en marcha los referéndums de anexión en las regiones ucranianas ocupadas de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia.

2023.- La NASA logra traer a la Tierra una muestra de un asteroide, por primera vez en su historia.

¿Quién nació el 24 de septiembre?

1896.- Scott FitzGerald, escritor estadounidense.

1902.- Ruhollah Jomeini, ayatolá y líder de la revolución iraní.

1941.- Linda McCartney, fotógrafa estadounidense primera esposa de Paul McCartney.

1943.- Antonio Tabucchi, escritor italiano.

1949.- Pedro Almodóvar, cineasta español.

1958.- Elena Ochoa, psicóloga y editora española.

1969.- Goya Toledo, actriz y modelo.

¿Quién murió el 24 de septiembre?

1953.- Jacobo Stuart Fitz-James, duque de Alba.

2004.- Françoise Sagan, novelista francesa.

2005.- Apolonio Carvalho, fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil.

2019.- Alfonso de Salas, periodista fundador de El Economista y El Mundo.

2020.- Jaime Blanco, expresidente de Cantabria.

2024.- Julián Muñoz, político español.

2024.- Michael Sladek, médico y ambientalista alemán.

¿Qué se celebra el 24 de septiembre?

Hoy, 24 de septiembre, se celebra el Día Internacional de Investigación contra el Cáncer.

Horóscopo del 24 de septiembre

Los nacidos el 24 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Libra,

Santoral del 24 de septiembre

Hoy, 24 de septiembre, se celebra Nuestra Señora de las Mercedes.