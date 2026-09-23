Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Ceuta

Sánchez carga contra Ayuso tras el desahucio de Maricarmen: "Están más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos"

El presidente asegura que el Gobierno pretende reforzar la ley para evitar casos similares y acusa al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de haber ignorado una "tragedia social".

Ayuso

Sánchez carga contra Ayuso y hace autocrítica por primera vez tras la crisis de Ceuta | Antena 3 Noticias

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que pretende modificar y reforzar la legislación para evitar que vuelvan a producirse casos como el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que este miércoles ha tenido que abandonar la vivienda de Madrid en la que llevaba viviendo más de siete décadas.

Sánchez se ha pronunciado sobre el caso durante su comparecencia tras la Asamblea General de Naciones Unidas y ha aprovechado para cargar contra el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, vinculando su actuación con la polémica por el ático adquirido por una empresa pública regional. "El ayuntamiento de madrid y la comunidad autonoma de madrid que están más preocupados en comprar y vender con dinero publico aticazos han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del ayuntamiento de Madrid y de la CCAA".

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha reconocido por primera vez que España también debe mejorar sus controles fronterizos tras la crisis migratoria de Ceuta. Una autocrítica que llega después de que el jefe del Ejecutivo hubiera puesto hasta ahora el foco principalmente en la actuación de Marruecos.

Sánchez ha matizado su posición durante una entrevista concedida al canal estadounidense Bloomberg, en la que ha defendido que la respuesta a lo ocurrido debe implicar a los dos países.

"Hay que mejorar el control fronterizo por ambas partes, tanto España como Marruecos. Tenemos una coperación muy positiva, pero hemos pedido respuestas y acciones que ya se están tomando", ha asegurado.

España también deberá reforzar sus fronteras

El reconocimiento supone un cambio de matiz en el discurso del presidente. Sánchez admite ahora que el dispositivo español también debe reforzarse y que las medidas adoptadas hasta el momento no son suficientes.

El presidente ha explicado que España ha aumentado los recursos destinados a las fronteras y ha trabajado en su modernización, aunque considera necesario seguir invirtiendo. El Ejecutivo plantea destinar 170 millones de euros y ha solicitado también la implicación de la Unión Europea.

Sánchez ha defendido que el objetivo no pasa por endurecer la política migratoria, sino por hacerla más eficaz, y ha reconocido que "los controles de frontera no fueron suficientes".

Reconoce también el despliegue de Marruecos

Pese a las críticas anteriores, Sánchez ha querido destacar también las últimas actuaciones de las autoridades marroquíes. El presidente ha señalado el importante despliegue realizado ante los avisos registrados en Ceuta y Melilla y ha añadido: "También hay que reconocerlo".

En cuanto a la gestión de la crisis, ha defendido compatibilizar el control y el orden fronterizo con un trato digno a los migrantes. "Decir que un niño de 10 años es un invasor suena raro", ha afirmado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

VÍDEO del momento en el que Armengol expulsa del Congreso a la diputada popular Ana Vázquez por "haber enseñado un arma"

VÍDEO Del momento en la que expulsan del Congreso a la diputada del PP Ana Vázquez por llevar un "arma"

Publicidad

España

Ayuso

Sánchez carga contra Ayuso tras el desahucio de Maricarmen: "Están más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y la ministra de Sanidad, Mónica García

Choque entre los ministros Óscar Puente y Mónica García por la vivienda tras las críticas de Colau: "A mí a izquierdista y a valiente no me gana nadie"

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre Zapatero: "Lo que ahora resulta evidente es que la defensa política tiene serios problemas para prosperar"

Las joyas intervenidas en el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
Caso Plus Ultra

Zapatero asegura al juez Calama que las joyas son un regalo de 2007 del rey de Arabia Saudí

Imagen de la zona precintada
Cámara Baja

Precintan una zona del Congreso después de detectarse espray tóxico en ella

VÍDEO Del momento en la que expulsan del Congreso a la diputada del PP Ana Vázquez por llevar un "arma"
Rifirrafe Congreso

VÍDEO del momento en el que Armengol expulsa del Congreso a la diputada popular Ana Vázquez por "haber enseñado un arma"

"Antes de continuar tengo que llamar al orden a la señora Vázquez por haber enseñado un arma en el Congreso", así ha llamado al orden Francina Armengol a la diputada popular para pedirle que abandonase la cámara y depositase el objeto enseñado.

Militares en la frontera del Tarajal
Crisis migratoria Ceuta

Expulsado a Marruecos un migrante que tenía prohibida la entrada a España por terrorismo

Sánchez admite por primera vez que España también debe reforzar el control fronterizo y defiende mejorar la vigilancia junto a Marruecos tras la crisis migratoria de Ceuta.

Jordi Turull

La mayoría del Tribunal Constitucional avala amnistiar el delito de malversación a Turull

Un avión de la compañía aérea Plus Ultra

Detenido en Alemania el presunto cerebro financiero del 'caso Plus Ultra'

Entrevista Sánchez CNN

Pedro Sánchez, sobre la crisis de Ceuta: "Es evidente que el control fronterizo de Marruecos falló"

Publicidad