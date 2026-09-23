Sánchez carga contra Ayuso tras el desahucio de Maricarmen: "Están más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que pretende modificar y reforzar la legislación para evitar que vuelvan a producirse casos como el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que este miércoles ha tenido que abandonar la vivienda de Madrid en la que llevaba viviendo más de siete décadas.

Sánchez se ha pronunciado sobre el caso durante su comparecencia tras la Asamblea General de Naciones Unidas y ha aprovechado para cargar contra el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, vinculando su actuación con la polémica por el ático adquirido por una empresa pública regional. "El ayuntamiento de madrid y la comunidad autonoma de madrid que están más preocupados en comprar y vender con dinero publico aticazos han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del ayuntamiento de Madrid y de la CCAA".

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha reconocido por primera vez que España también debe mejorar sus controles fronterizos tras la crisis migratoria de Ceuta. Una autocrítica que llega después de que el jefe del Ejecutivo hubiera puesto hasta ahora el foco principalmente en la actuación de Marruecos.

Sánchez ha matizado su posición durante una entrevista concedida al canal estadounidense Bloomberg, en la que ha defendido que la respuesta a lo ocurrido debe implicar a los dos países.

"Hay que mejorar el control fronterizo por ambas partes, tanto España como Marruecos. Tenemos una coperación muy positiva, pero hemos pedido respuestas y acciones que ya se están tomando", ha asegurado.

España también deberá reforzar sus fronteras

El reconocimiento supone un cambio de matiz en el discurso del presidente. Sánchez admite ahora que el dispositivo español también debe reforzarse y que las medidas adoptadas hasta el momento no son suficientes.

El presidente ha explicado que España ha aumentado los recursos destinados a las fronteras y ha trabajado en su modernización, aunque considera necesario seguir invirtiendo. El Ejecutivo plantea destinar 170 millones de euros y ha solicitado también la implicación de la Unión Europea.

Sánchez ha defendido que el objetivo no pasa por endurecer la política migratoria, sino por hacerla más eficaz, y ha reconocido que "los controles de frontera no fueron suficientes".

Reconoce también el despliegue de Marruecos

Pese a las críticas anteriores, Sánchez ha querido destacar también las últimas actuaciones de las autoridades marroquíes. El presidente ha señalado el importante despliegue realizado ante los avisos registrados en Ceuta y Melilla y ha añadido: "También hay que reconocerlo".

En cuanto a la gestión de la crisis, ha defendido compatibilizar el control y el orden fronterizo con un trato digno a los migrantes. "Decir que un niño de 10 años es un invasor suena raro", ha afirmado.

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