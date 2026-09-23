Un incendio en una residencia de L'Ametlla del Vallès, en Barcelona, deja un muerto, 71 afectados y 11 hospitalizados

Un total de 71 personas han sido atendidas y 11 han tenido que ser trasladadas al hospital en estado menos grave por inhalación de humo tras un incendio declarado este martes por la noche en una residencia de cuatro plantas situada en la calle Llenora, en L'Ametlla del Vallès (Barcelona).

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), cuatro de los afectados han sido trasladados al Hospital de Granollers, otros cuatro al Hospital de Mollet y tres más al Hospital de Sant Celoni. Las 60 personas restantes han sido atendidas en el lugar y presentan afectaciones de carácter leve, sin necesidad de traslado hospitalario.

El SEM ha movilizado 16 unidades, entre ellas dos equipos conjuntos con los Bomberos de la Generalitat, para atender a los usuarios y trabajadores de la residencia.

El fuego se ha originado en la primera planta

Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso alrededor de las 22:30 horas y, en un primer momento, han movilizado nueve vehículos, aunque posteriormente el dispositivo se ha ampliado hasta las 13 dotaciones.

El incendio ha afectado a varias habitaciones de la primera planta del edificio. Como medida preventiva, los servicios de emergencia han desalojado a los residentes de la primera y segunda planta, mientras que parte de ellos han sido trasladados a una zona segura y libre de humo situada en la planta baja.

En la tercera planta también ha llegado humo, aunque la situación ha podido ser controlada y los residentes han permanecido confinados en sus habitaciones.

En total, en la residencia se encontraban 80 usuarios y seis trabajadores en el momento del incendio.

Los bomberos han extinguido el incendio

El fuego ya ha sido extinguido, aunque los Bomberos continúan trabajando en la zona para revisar posibles puntos calientes y ventilar las instalaciones, especialmente las plantas afectadas por el humo.

Del dispositivo desplegado han formado parte siete camiones de agua, una autoescala y cinco vehículos ligeros.

Por este suceso, Protección Civil ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (PROCICAT).

Sin embargo, hasta el momrnto, no han trascendido las causas que han originado el incendio.

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