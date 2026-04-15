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Cinco militares heridos tras un accidente con un vehículo en el campo de maniobras de San Gregorio, Zaragoza

El sargento jefe, el conductor y tres militares han sido hospitalizados en Zaragoza, lo que ha generado preocupación en la unidad y en otras que emplean el mismo vehículo.

Cinco militares heridos tras un accidente con un veh&iacute;culo en el campo de Maniobras de San Gregorio, Zaragoza

Cinco militares heridos tras un accidente con un vehículo en el campo de Maniobras de San Gregorio, ZaragozaEuropa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Cinco militares resultaron heridos tras sufrir un accidente un blindado militar en el Campo de Maniobras de San Gregorio, Zaragoza. La Asociación de Tropa y Marinería Española, ha solicitado al Ministerio de Defensa información sobre lo ocurrido.

En el comunicado, ATME precisa que el blindado, un Vehículo de Exploración de Caballería, "volcó y se produjo el desprendimiento de la torre", un suceso que la asociación militar considera "de gravedad".

Como resultado, tres militares, el conductor/tirador y el sargento jefe del vehículo resultaron heridos y fueron hospitalizados en Zaragoza, lo que ha "generado preocupación" en la unidad y en otras que emplean el mismo vehículo.

Antigüedad del vehículo

ATME cree que "el siniestro" del modelo, del que destacan su "antigüedad", "justifica una respuesta que permita disipar la inquietud existente entre las unidades que operan este tipo de vehículos".

"En el oficio se subraya que se trata de un modelo veterano en servicio, lo que incrementa la necesidad de conocer si existen factores estructurales o de desgaste que deban ser revisados para evitar incidentes similares", alegan.

Por ello, ha pedido al departamento que dirige Margarita Roblesconocer el estado de los afectados y los detalles sobre las causas del siniestro, incluyendo el estado técnico del vehículo, su antigüedad, su mantenimiento y cualquier circunstancia operativa que pudiera haber influido.

Uno sigue hospitalizado

El sargento herido grave, de 23 años, fuentes militares señalan que sufrió politraumatismos con varias fracturas faciales en la mandíbula y en el cráneo, así como en las lumbares y la coxis. No obstante, su evolución es favorable y se encuentra estable. En estos momentos, el herido está pendiente de ser operado en el Hospital Universitario Miguel Servet por un especialista de maxilofacial.

ATME también ha preguntado si se han considerado medidas adicionales para garantizar la seguridad del personal que opera estos vehículos, ya sea mediante revisiones extraordinarias, protocolos específicos o limitaciones temporales de uso mientras se esclarecen las causas del accidente.

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