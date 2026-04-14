Al menos 16 heridos en un tiroteo en una escuela de Sanliurfa, sureste de Turquía

Al menos 16 personas han resultados heridas después de que un adolescente abriera fuego este martes en una escuela de Sanliurfa, en la provincia sureste de Turquía, según ha informado el gobernador Hasan Sildak. Además de los diez estudiantes, resultaron heridos cuatro profesores, un policía y un empleado del comedor, informó el Ministerio de Interior turco en un comunicado.

Todos los heridos fueron hospitalizados y uno de ellos, el profesor, se encuentra en estado crítico, informó el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, en declaraciones a la prensa delante del centro de educación secundaria.

El exalumno, de 19 años, utilizó un rifle durante el ataque, después del cual los heridos fueron llevados de urgencia al hospital en el distrito de Siverek, señaló Sildak. Doce de los heridos todavía estaban en el hospital. El atacante se habría suicidado cuando la policía intentó capturarlo en el lugar. El agresor, nacido en 2007, era un antiguo alumno del colegio, un instituto técnico de Anatolia y no accedió a los intentos de las autoridades de convencerlo para que se entregara, ha detallado Hasan Sildak.

El diario Hürriyet había informado de que se había atrincherado en el colegio. "La policía acorraló al atacante dentro de la escuela", explicó Sildak en declaraciones a la televisión. Pero el joven "no se rindió" y finalmente "se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto", añadió el gobernador de Sanliurfa.

"Disparó a todo el que se le cruzó por delante"

Un testigo del tiroteo ha señalado al medio Hürriyet que el autor de los disparos "era un chico de 17-18 años" y que comenzó a "disparar indiscriminadamente inmediatamente después de entrar al edificio".

"El atacante, un joven de entre 17 y 18 años, comenzó a disparar indiscriminadamente inmediatamente después de entrar al edificio por la puerta principal. Corrió directamente hacia la escuela y disparó a todo aquel que se le cruzó. Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos", describió un testigo al rotativo

Se desconocen los motivos que motivaron el tiroteo. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer este caso que está sacudiendo a la opinión pública de Turquía, país en el que son poco frecuentes los tiroteos en colegios.