Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Turquía

Al menos 16 heridos en un tiroteo en una escuela de Sanliurfa, sureste de Turquía

El tirador, un adolescente de 19 años, se habría suicidado cuando la policía trataba de capturarlo.

Imagen de la escuela de Sanliurfa, en el sureste de Turqu&iacute;a

Imagen de la escuela de Sanliurfa, en el sureste de Turquía@darkwebhaber

Publicidad

Al menos 16 personas han resultados heridas después de que un adolescente abriera fuego este martes en una escuela de Sanliurfa, en la provincia sureste de Turquía, según ha informado el gobernador Hasan Sildak. Además de los diez estudiantes, resultaron heridos cuatro profesores, un policía y un empleado del comedor, informó el Ministerio de Interior turco en un comunicado.

Todos los heridos fueron hospitalizados y uno de ellos, el profesor, se encuentra en estado crítico, informó el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, en declaraciones a la prensa delante del centro de educación secundaria.

El exalumno, de 19 años, utilizó un rifle durante el ataque, después del cual los heridos fueron llevados de urgencia al hospital en el distrito de Siverek, señaló Sildak. Doce de los heridos todavía estaban en el hospital. El atacante se habría suicidado cuando la policía intentó capturarlo en el lugar. El agresor, nacido en 2007, era un antiguo alumno del colegio, un instituto técnico de Anatolia y no accedió a los intentos de las autoridades de convencerlo para que se entregara, ha detallado Hasan Sildak.

El diario Hürriyet había informado de que se había atrincherado en el colegio. "La policía acorraló al atacante dentro de la escuela", explicó Sildak en declaraciones a la televisión. Pero el joven "no se rindió" y finalmente "se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto", añadió el gobernador de Sanliurfa.

"Disparó a todo el que se le cruzó por delante"

Un testigo del tiroteo ha señalado al medio Hürriyet que el autor de los disparos "era un chico de 17-18 años" y que comenzó a "disparar indiscriminadamente inmediatamente después de entrar al edificio".

"El atacante, un joven de entre 17 y 18 años, comenzó a disparar indiscriminadamente inmediatamente después de entrar al edificio por la puerta principal. Corrió directamente hacia la escuela y disparó a todo aquel que se le cruzó. Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos", describió un testigo al rotativo

Se desconocen los motivos que motivaron el tiroteo. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer este caso que está sacudiendo a la opinión pública de Turquía, país en el que son poco frecuentes los tiroteos en colegios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel y el Líbano se sientan a negociar por primera vez en cuatro décadas

Estados Unidos envía dos destructores

Publicidad

Mundo

Bandera Israel

Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel y el Líbano se sientan a negociar por primera vez en cuatro décadas

MACDONALD TRUMP

VÍDEO: Trump pide McDonald's a la Casa Blanca y le da 100 dólares de propina a la repartidora

Buques petroleros en el golfo de Fos-sur-Mer

Abril podría ser peor que marzo para el sector energético mundial

Imagen de la escuela de Sanliurfa, en el sureste de Turquía
Turquía

Al menos 16 heridos en un tiroteo en una escuela de Sanliurfa, sureste de Turquía

Brianna Lafferty, la mujer que estuvo 8 minutos muerta clínicamente: "La muerte es solo una ilusión"
Experiencia Muerte

Brianna Lafferty, la mujer que estuvo 8 minutos muerta clínicamente: "La muerte es solo una ilusión"

Papa León XIV
León XIV

El Papa León XIV responde a Donald Trump: "No temo a la administración Trump"

El Papa León XIV asegura que no tiene "miedo" a la administración de Donald Trump.

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez en China

Xi Jinping cree que España y China están "en el lado correcto de la historia" y Sánchez destaca que las relaciones de ambos países "gozan de buena salud"

Pedro Sánchez se ha reunido con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump inicia el bloqueo en el estrecho de Ormuz y avisa a Irán: "Si se acerca un barco, será eliminado de inmediato"

Capacidad militar de EEUU

El despliegue militar de EEUU para impedir que Irán exporte petróleo: 6 destructores y el portaaviones Abraham Lincoln

Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

El futuro de la Unión Europea sin Viktor Orban, el 'topo' de Putin

Publicidad