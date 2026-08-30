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Un grupo de orcas ataca un velero con cinco tripulantes a bordo tras una regata en la ría de Pontevedra y le destrozan el timón

El suceso llegó a partir el timón de la embarcación y se activó el servicio de Salvamento Marítimo para el rescate.

Un grupo de orcas ataca un velero con cinco tripulantes a bordo tras una regata en la ría de Pontevedra y le destrozan el timón

Un grupo de orcas ataca un velero con cinco tripulantes a bordo tras una regata en la ría de Pontevedra y le destrozan el timón Europa Press

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Ruth Galvez
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Este sábado un velero con cinco tripulantes a bordo que participaba en la regata Trofeo Ignacio Montenegro fue atacado por un grupo de orcas, causando daños en el barco.

El suceso se originó a las 19:00 horas, durante la entrega de premios del certamen celebrado en la ría de Pontevedra (Galicia), tal y como confirman a EFE desde el Club Náutico San Vicente do Mar de O Grove.

Según informa Europa Press, uno de los participantes que se encontraba en tierra recibió una llamada de sus compañeros, que navegaban regresando a casa, a la altura de Camouco y Picamillo, en la que le alertaban de que habían sido embestidos por cuatro orcas.

Según lo reportado, los cetáceos llegaron a partir el timón de la embarcación, que solicitó la intervención del servicio de Salvamento Marítimo para el rescate, aunque finalmente no fue necesaria y pudieron regresar por sus propios medios.

El incidente se produjo en la entrada de la ría, en las proximidades de la torre baliza de Picamillo, y no cabe lamentar ningún tipo de daños personales como consecuencia del mismo.

Otro grupo de orcas en Rías Baixas atacó otro velero

En 2020 también ocurrió un ataque similar en Rías Baixas, atacado un velero del Mirfak, de la armada española, ante la atenta mirada de los tripulantes, provocando que rompieran parte del timón.

Las orcas se encontraban a 3,7 kilómetros de la costa cuando se acercaron al barco en las Rías Baixas y le arrancaron, de un mordisco, más de medio metro de uno de sus dos timones, en una secuencia que se vivió con mucha tensión en el barco.

Estos cetáceos pasan cada año de norte a sur de cara al invierno y, no suelen acercarse tanto a las rías Baixas, aunque en las últimas semanas se han avistado a varios grupos de orcas.

Los tripulantes del velero consiguieron grabar en vídeo el momento exacto donde las orcas se dirigieron a la embarcación en las Rías Baixas y le arrancaron un trozo de uno de los timones de un mordisco. Unos minutos de angustia para los tripulantes del velero ante el ataque de unas orcas en Rías Baixas.

Salvamento Marítimo emitió un comunicado donde previene a todas las embarcaciones que no se aproximen a las orcas y de avistar alguna que avisen a la estación costera o a Salvamento Marítimo. Además alertaban de que "ya han sufrido acometida un velero francés y otro de la Armada".

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