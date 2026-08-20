Varios muertos en un nuevo ataque ruso sobre Kiev que provoca incendios y daños en los edificios de la capital

Los bombardeos rusos sobre Kiev continúan. Al menos 8 personas han fallecido tras un ataque ruso sobre la capital ucraniana, además, según el servicio de emergencias de Kiev 23 personas habrían resultado heridas.

Las explosiones, que empezaron pasada la medianoche, se sintieron en varios puntos de la ciudad y provocaron incendios y daños en múltiples edificios. En total 14 personas han necesitado ser hospitalizadas.

Este ataque con misiles balísticos es uno de los más intensos de las últimas jornadas. Los bomberos han tardado horas en apagar ell fuego en varios edificios residenciales y un hospital infantil. Gran parte de la capital ucraniana se ha quedado sin electricidad.

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