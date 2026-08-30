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Dos marroquíes, heridos por disparos con una pistola de aire comprimido en el barrio del Príncipe (Ceuta)

La Policía Nacional investiga los hechos ocurridos en el Príncipe Alfonso y busca a un individuo encapuchado que habría efectuado varios disparos en la zona.

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La playa del Trampolín vuelve a presentar el mismo aspecto que durante los primeros días de la llegada masiva de migrantes EUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Dos ciudadanos marroquíes han resultado heridos tras ser alcanzados por disparos efectuados con una pistola de aire comprimido durante la madrugada del sábado en la barriada del Príncipe Alfonso, en Ceuta.

Los hechos se produjeron en la zona del zoco, donde un individuo encapuchado y vestido con ropa oscura habría comenzado a efectuar varios disparos, según las primeras informaciones recogidas por 'El Faro de Ceuta'.

Los primeros indicios apuntan a que los disparos no iban dirigidos específicamente contra los dos heridos, sino que ambos fueron alcanzados de rebote. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer exactamente lo ocurrido, identificar al responsable y determinar qué motivó los disparos.

Como consecuencia del incidente, los dos afectados tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de Ceuta para recibir asistencia médica.

Uno de ellos sufrió una lesión en la zona genital, mientras que el segundo presentó una herida por rozamiento en un glúteo. Ambos fueron atendidos por los servicios sanitarios tras lo ocurrido.

La Policía busca al autor

Según las primeras pesquisas, el presunto autor llevaba el rostro cubierto y vestía ropa oscura, circunstancias que dificultaron su identificación tras los hechos.

Los agentes tratan ahora de reconstruir la secuencia del incidente y esclarecer si existía algún motivo concreto detrás de los disparos, aunque por el momento no ha trascendido que hubiera una relación previa entre el autor y los dos heridos.

La investigación continúa abierta y no se han comunicado hasta el momento detenciones relacionadas con este suceso.

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