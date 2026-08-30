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Operación Retorno

Se esperan cerca de siete millones de desplazamientos en el día más complicado de la operación retorno de agosto

La DGT ha activado un dispositivo para controlar el tráfico y evitar atascos y accidentes, que se mantendrá hasta el lunes a mediodía. También se han reforzado las estaciones de tren y aeropuertos.

Tráfico en carreteras

Se esperan cerca de siete millones de desplazamientos en el día más complicado de la operación retorno de agosto | Europa Press

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Ruth Galvez
Publicado:

Estamos en el día más complicado de la operación retorno de vacaciones, ya que se esperan siete millones de desplazamientos por carretera.

La Dirección General de Tráfico ha activado un dispositivo para controlar el tráfico y evitar atascos y accidentes, que se mantendrá hasta el lunes a mediodía. También se han reforzado las estaciones de tren y aeropuertos.

Las mayores complicaciones se concentran en las entradas y salidas de las grandes ciudades y en las vías que conectan las zonas de costa con el interior.

Por eso, este domingo hay un enorme dispositivo para garantizar los regresos y no solo en carretera, también en aeropuertos y estaciones de trenes porque hay miles de trayectos programados. Uno de ellos es el aeropuerto de El Prat en Barcelona con casi 30.000 vuelos programados y más de un millón de desplazamientos en tren, lo que supone un 2,6% más de actividad que el año pasado por estas mismas fechas.

De esta manera, no se para de ver a muchos pasajeros acompañados de maletas, una imagen que no cesa tampoco en grandes ciudades como Madrid o Palma de Mallorca.

El tren es otra de las opciones preferidas para volver a casa. Durante estos cuatro días han circulado alrededor de 4.370 trenes de alta velocidad, larga y media distancia por todo el país, siendo la jornada del viernes una de las de mayor tráfico de todo el año con 1.200 trayectos en un solo día.

Como ya es costumbre, Madrid y Barcelona encabezan el volumen de viajeros en el ferrocarril. La capital sumará 1.500 salidas y llegadas repartidas entre la estación de Atocha, por donde pasarán 870 trenes, y la de Chamartín, con 176. Por su parte, la estación de Sants en la ciudad condal registrará el paso de 471 trenes.

A su vez, nos enfrentamos a las últimas horas de playa para los que apuran las vacaciones hasta el último minuto y acompañados de un tiempo ideal para un último chapuzón. Estos llegarán a su destino justo para volver al trabajo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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