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Muere un hombre tras golpearse la cabeza contra una roca en el Pou Clar de Ontinyent, Valencia

La víctima, de 40 años, se encontraba con su familia cuando sufrió el accidente en este paraje natural de Valencia.

Coche Guardia Civil.

Coche Guardia Civil. Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Un hombre de 40 años ha muerto este domingo tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza contra una roca mientras se encontraba con su familia en el paraje natural del Pou Clar, en Ontinyent (Valencia), según ha informado el Ayuntamiento.

Los hechos se han producido alrededor de las 13:12 horas. La víctima, de nacionalidad colombiana y residente en Alicante, quedó inconsciente después del golpe.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, bomberos, un helicóptero medicalizado, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los equipos de emergencia practicaron maniobras de reanimación al hombre, aunque finalmente no pudieron evitar su fallecimiento.

El Ayuntamiento de Ontinyent ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima "en estos momentos especialmente dolorosos".

El consistorio ha aprovechado además el suceso para recordar la importancia de "extremar" las precauciones en el Pou Clar y respetar en todo momento las indicaciones y normas de uso del paraje.

Se trata de un espacio natural con zonas rocosas y desniveles en el que, especialmente en las áreas de baño, el Ayuntamiento recomienda actuar "con prudencia y evitar conductas que puedan comportar riesgos".

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