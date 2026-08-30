Un hombre de 45 años muere tras ser apuñalado por una mujer en un bar de Valencia

Una mujer de 35 años ha apuñalado mortalmente a un hombre de 45 años en la madrugada de este domingo en Valencia. El suceso tuvo lugar en la terraza de un bar de la capital del Turia ubicado en la calle de los Jurados, junto al Hospital General.

Según diferentes informaciones, los hechos ocurrieron cerca de la medianoche por una discusión entre varias personas que derivó en la cuchillada con arma blanca por parte de la mujer, de nacionalidad española, al hombre, de nacionalidad peruana. Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron con urgencia hasta el lugar.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario debido a la gravedad de las heridas sufridas. Sin embargo, no se pudo hacer nada por su vida y falleció a las 1.30 horas.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso y esclarecer qué motivó la pelea que terminó con el mortal apuñalamiento.

Otros casos similares

Horas antes del suceso de Valencia, ocurría un caso similar en Murcia donde ocho personas fueron detenidas por su presunta implicación en la muerte violenta de un hombre hallado bajo un puente de la autovía, en la zona de Barriomar . La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para aclarar cómo ocurrió el crimen, y determinar el papel que desempeñó cada uno de los arrestados.

Según las primeras investigaciones, los detenidos, que son familiares entre sí, habrían actuado tras una discusión previa entre uno de ellos y la víctima. Los agentes sospechan que el hombre recibió más de una treintena de puñaladas antes de ser abandonado en el lugar.

El primer avisó llegó por parte de un vecino, poco después de las 23:30 horas del miércoles, al encontrar a un hombre inconsciente y cubierto de sangre. Al llegar al lugar, los sanitarios del 061 solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Hasta la zona también se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de la investigación. Posteriormente acudieron la autoridad judicial y el médico forense para realizar el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Murcia para practicarle la autopsia.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúa recabando pruebas para esclarecer lo sucedido, y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los ocho detenidos.