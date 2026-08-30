Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Muerte

Un hombre de 45 años muere tras ser apuñalado por una mujer en un bar de Valencia

La cuchillada tuvo lugar tras una discusión entre varias personas, la mujer, de 35 años, se marchó tras cometer el crímen aunque fue detenida posteriormente en su domicilio.

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía Efe

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

Una mujer de 35 años ha apuñalado mortalmente a un hombre de 45 años en la madrugada de este domingo en Valencia. El suceso tuvo lugar en la terraza de un bar de la capital del Turia ubicado en la calle de los Jurados, junto al Hospital General.

Según diferentes informaciones, los hechos ocurrieron cerca de la medianoche por una discusión entre varias personas que derivó en la cuchillada con arma blanca por parte de la mujer, de nacionalidad española, al hombre, de nacionalidad peruana. Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron con urgencia hasta el lugar.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario debido a la gravedad de las heridas sufridas. Sin embargo, no se pudo hacer nada por su vida y falleció a las 1.30 horas.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso y esclarecer qué motivó la pelea que terminó con el mortal apuñalamiento.

Otros casos similares

Horas antes del suceso de Valencia, ocurría un caso similar en Murcia donde ocho personas fueron detenidas por su presunta implicación en la muerte violenta de un hombre hallado bajo un puente de la autovía, en la zona de Barriomar . La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para aclarar cómo ocurrió el crimen, y determinar el papel que desempeñó cada uno de los arrestados.

Según las primeras investigaciones, los detenidos, que son familiares entre sí, habrían actuado tras una discusión previa entre uno de ellos y la víctima. Los agentes sospechan que el hombre recibió más de una treintena de puñaladas antes de ser abandonado en el lugar.

El primer avisó llegó por parte de un vecino, poco después de las 23:30 horas del miércoles, al encontrar a un hombre inconsciente y cubierto de sangre. Al llegar al lugar, los sanitarios del 061 solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Hasta la zona también se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de la investigación. Posteriormente acudieron la autoridad judicial y el médico forense para realizar el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Murcia para practicarle la autopsia.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúa recabando pruebas para esclarecer lo sucedido, y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los ocho detenidos.

Más de 260 municipios llaman a manifestarse el 2 de septiembre frente a sus ayuntamientos en apoyo a Ceuta

Más de 260 municipios llaman a manifestarse el 2 de septiembre frente a sus ayuntamientos en apoyo a Ceuta

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía

Un hombre de 45 años muere tras ser apuñalado por una mujer en un bar de Valencia

Imagen de archivo de un tren de Alta Velocidad de Renfe

Interrumpida la circulación de dos trenes de alta velocidad entre Barcelona y Girona tras una avería en La Sagrera

Jardineros trabajando

Cada vez más propietarios deciden quitar las arizónicas de sus parcelas tras los últimos incendios

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España). En la zona de la playa del Trampolín permanecen aún cientos de migrantes en situación irregular, donde han vuelto a construir chozas. 28 AGOSTO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 28/08/2026
CEUTA

Ceuta, un mes después: 70.000 entradas, miles de migrantes aún en la calle y una crisis política y judicial

Efemérides de hoy 30 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 30 de agosto?
Efemérides

Efemérides de hoy 30 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 30 de agosto?

Imagen de archivo de un coche de la Ertzaintza
SUCESO

Muere ahogado un joven de 22 años tras caer al agua mientras pescaba en San Sebastián

Los equipos de emergencia localizaron y extrajeron su cuerpo entre la playa de la Zurriola y la punta del Monpás.

La Guardia Civil frustra un alijo de droga tras una persecución a narcos en Sanlúcar de Barrameda
Narcotráfico

La Guardia Civil frustra un alijo de droga tras una persecución a narcos en Sanlúcar de Barrameda

Varias embarcaciones que transportaban droga fueron detectadas por patrulleras de la Guardia Civil cuando trataban de navegar por el entorno del río. Ante la presión policial, sus ocupantes terminaron llevando las lanchas hasta la orilla y huyeron por tierra.

Ambulancias en Barcelona

Un accidente en la AP-7 entre tres coches deja nueve heridos, uno en estado crítico, en El Papiol, Barcelona

Imagen de una silla de plástico

El ayuntamiento de Fustiñana busca un centenar de sillas y mesas desaparecidas de la carpa de fiestas

Agentes de la Ertzaintza

Atacan a agentes de la Ertzaintza lanzándoles objetos e insultándoles en Getxo, Bizkaia

Publicidad