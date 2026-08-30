Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

INCENDIOS FORESTALES

Cada vez más propietarios deciden quitar las arizónicas de sus parcelas tras los últimos incendios

Las empresas de poda no dan abasto con las llamadas de vecinos que quieren talar este antiguo seto estrella. Están asustados por lo rápido que arde y el peligro que supone para sus casas.

Jardineros trabajando

Cada vez más propietarios deciden quitar las arizónicas de sus parcelas tras los últimos incendios | Antena 3 Noticias

Publicidad

Annabel Maymí
Publicado:

Tras los últimos incendios forestales del verano, el miedo ha entrado en muchas urbanizaciones. Cada vez son más los vecinos y propietarios que se plantean retirar definitivamente las arizónicas de sus parcelas para evitar sustos mayores.

Es el caso de Víctor, vecino de Las Rozas, en Madrid. Los jardineros ya han empezado a trabajar en su finca y se han puesto "manos a la obra" para talarlas cuanto antes. Como explica el propio Víctor, la situación es clara: los incendios de este verano le han generado miedo y rechazo hacia este tipo de vegetación.

Las arizónicas, una masa combustible

Durante años, la arizónica ha sido uno de los setos estrella de los jardines. Se plantaba en numerosas viviendas porque era barata, crecía rápidamente y proporcionaba intimidad frente a los vecinos. Sin embargo, con el paso del tiempo puede acumular en su interior una gran cantidad de ramas secas y material vegetal que favorece la propagación del fuego.

En caso de incendio, estos setos pueden arder con rapidez y facilitar que las llamas se acerquen a las fachadas de las viviendas.

Las empresas de poda y jardinería no dan abasto

Las empresas de poda y jardinería de la zona aseguran que están desbordadas. Carlos González, de Podas y Talas González, lo resume así: "No me paran de llamar a diario".

"Hace 30 años la gente quería podarlas, ahora ya no las quieren ni ver en sus jardines", explica. Muchos clientes llaman para pedir presupuesto con urgencia, preocupados por el riesgo de que estos setos puedan favorecer la propagación del fuego hasta sus viviendas.

A pesar de esta preocupación, retirarlas no es una operación sencilla ni barata. Cortar un seto de arizónicas cuesta unos 500 euros de media, aunque el precio depende de distintos factores, como el número de ejemplares o la accesibilidad para que pueda entrar el camión encargado de retirar los restos.

Aun así, cada vez son más los propietarios que prefieren asumir el coste para reducir riesgos y dormir más tranquilos.

La Guardia Civil frustra un alijo de droga tras una persecución a narcos en Sanlúcar de Barrameda

La Guardia Civil frustra un alijo de droga tras una persecución a narcos en Sanlúcar de Barrameda

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía

Un hombre de 45 años muere tras ser apuñalado por una mujer en un bar de Valencia

Imagen de archivo de un tren de Alta Velocidad de Renfe

Interrumpida la circulación de dos trenes de alta velocidad entre Barcelona y Girona tras una avería en La Sagrera

Jardineros trabajando

Cada vez más propietarios deciden quitar las arizónicas de sus parcelas tras los últimos incendios

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España). En la zona de la playa del Trampolín permanecen aún cientos de migrantes en situación irregular, donde han vuelto a construir chozas. 28 AGOSTO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 28/08/2026
CEUTA

Ceuta, un mes después: 70.000 entradas, miles de migrantes aún en la calle y una crisis política y judicial

Efemérides de hoy 30 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 30 de agosto?
Efemérides

Efemérides de hoy 30 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 30 de agosto?

Imagen de archivo de un coche de la Ertzaintza
SUCESO

Muere ahogado un joven de 22 años tras caer al agua mientras pescaba en San Sebastián

Los equipos de emergencia localizaron y extrajeron su cuerpo entre la playa de la Zurriola y la punta del Monpás.

La Guardia Civil frustra un alijo de droga tras una persecución a narcos en Sanlúcar de Barrameda
Narcotráfico

La Guardia Civil frustra un alijo de droga tras una persecución a narcos en Sanlúcar de Barrameda

Varias embarcaciones que transportaban droga fueron detectadas por patrulleras de la Guardia Civil cuando trataban de navegar por el entorno del río. Ante la presión policial, sus ocupantes terminaron llevando las lanchas hasta la orilla y huyeron por tierra.

Ambulancias en Barcelona

Un accidente en la AP-7 entre tres coches deja nueve heridos, uno en estado crítico, en El Papiol, Barcelona

Imagen de una silla de plástico

El ayuntamiento de Fustiñana busca un centenar de sillas y mesas desaparecidas de la carpa de fiestas

Agentes de la Ertzaintza

Atacan a agentes de la Ertzaintza lanzándoles objetos e insultándoles en Getxo, Bizkaia

Publicidad