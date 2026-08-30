Noticias de hoy, domingo 30 de agosto de 2026

La crisis migratoria en Ceuta, el balance de Juan Jesús Vivas de estos meses, o la operación retorno en las carreteras, entre las noticias más destacadas de este domingo, 30 de agosto.

Ceuta cumple un mes de crisis migratoria

Hace justo un mes, decenas de millas de migrantes cruzaban a Ceuta por tierra y mar. En aquel momento se desconocía el alcance real de esas avalanchas. Al menos 72 mil migrantes entraron en la ciudad. Poco menos que su población. Más de cien personas fallecieron en el intento de atravesar la frontera entre España y Marruecos.

Desde entonces, Ceuta sufre la peor crisis migratoria de su historia. Ha aumentado la inseguridad, se han registrado saqueos y, en los últimos días, dos ataques a patrullas de militares. Las protestas para exigir soluciones, como la de esta mañana, ya son diarios.

El balance de Vivas

Por su parte, presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha afirmado que llamó a Moncloa el 27 de julio, pidió declarar el estado de alarma al día siguiente y recibió una respuesta negativa apenas 24 horas antes de la llegada masiva de migrantes.

"En una semana habían llegado 1.500 personas a nado y habíamos pasado de 180 menores a 800. Dijimos 'aquí pasa algo'... Ya lo habíamos vivido y quisimos adelantarnos", ha explicado Vivas en una entrevista con El Español.

Operación retorno

La Dirección General de Tráfico espera que se realicen unos 6,9 millones de viajes por carretera en solo cuatro días. Para controlar el tráfico y evitar atascos y accidentes, las autoridades activaron un operativo especial este viernes a las tres de la tarde, que se mantendrá hasta el lunes a medianoche.

Las mayores complicaciones se concentran en las entradas y salidas de las grandes ciudades y en las vías que conectan las zonas de costa con el interior.

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