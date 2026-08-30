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Noticias de hoy, domingo 30 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 30 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 30 de agosto de 2026

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La crisis migratoria en Ceuta, el balance de Juan Jesús Vivas de estos meses, o la operación retorno en las carreteras, entre las noticias más destacadas de este domingo, 30 de agosto.

Ceuta cumple un mes de crisis migratoria

Hace justo un mes, decenas de millas de migrantes cruzaban a Ceuta por tierra y mar. En aquel momento se desconocía el alcance real de esas avalanchas. Al menos 72 mil migrantes entraron en la ciudad. Poco menos que su población. Más de cien personas fallecieron en el intento de atravesar la frontera entre España y Marruecos.

Desde entonces, Ceuta sufre la peor crisis migratoria de su historia. Ha aumentado la inseguridad, se han registrado saqueos y, en los últimos días, dos ataques a patrullas de militares. Las protestas para exigir soluciones, como la de esta mañana, ya son diarios.

El balance de Vivas

Por su parte, presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha afirmado que llamó a Moncloa el 27 de julio, pidió declarar el estado de alarma al día siguiente y recibió una respuesta negativa apenas 24 horas antes de la llegada masiva de migrantes.

"En una semana habían llegado 1.500 personas a nado y habíamos pasado de 180 menores a 800. Dijimos 'aquí pasa algo'... Ya lo habíamos vivido y quisimos adelantarnos", ha explicado Vivas en una entrevista con El Español.

Operación retorno

La Dirección General de Tráfico espera que se realicen unos 6,9 millones de viajes por carretera en solo cuatro días. Para controlar el tráfico y evitar atascos y accidentes, las autoridades activaron un operativo especial este viernes a las tres de la tarde, que se mantendrá hasta el lunes a medianoche.

Las mayores complicaciones se concentran en las entradas y salidas de las grandes ciudades y en las vías que conectan las zonas de costa con el interior.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Noticias de hoy, sábado 29 de agosto de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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Sociedad

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España). En la zona de la playa del Trampolín permanecen aún cientos de migrantes en situación irregular, donde han vuelto a construir chozas. 28 AGOSTO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 28/08/2026

Dos marroquíes, heridos por disparos con una pistola de aire comprimido en el barrio del Príncipe (Ceuta)

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 30 de agosto de 2026

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Expulsan a dos mujeres a Marruecos tras intentar llegar a la Península con DNI falsos 

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Jardineros trabajando

Cada vez más propietarios deciden quitar las arizónicas de sus parcelas tras los últimos incendios

Varias personas en las calles del barrio de San José-Hadú, a 29 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Casi un mes después de la entrada masiva a nado de migrantes por la frontera de El Tarajal, muchos de ellos han encontrado refugio en las calles del barrio de Hadú, donde hacen vida y pernoctan. 29 AGOSTO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 29/08/2026

Ceuta, un mes después: 70.000 entradas, miles de migrantes aún en la calle y una crisis política y judicial

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