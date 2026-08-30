Efemérides de hoy 30 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 30 de agosto?

El 30 de agosto de 1998, el poeta Rafael Alberti nombrado alcalde honorario y perpetuo durante el pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) como tributo definitivo a su ciudadano más ilustre. A sus 95 años, el insigne poeta de la mítica generación del 27 recibe este reconocimiento excepcional en su propia residencia de la urbanización Ora Marítima, en un acto cargado de emotividad institucional que buscaba saldar una deuda de gratitud con el literato. Esta distinción vitalicia supuso el reconocimiento máximo de su villa natal a un creador universal que, a lo largo de su vasta obra poética y pictórica, elevó los paisajes, la luz y la nostalgia del litoral portuense a la categoría de mito literario internacional.

El nombramiento representó el broche de oro a la estrecha y a veces compleja relación entre el autor de Marinero en tierra y la corporación municipal de su localidad de origen. Tras sufrir casi cuatro décadas de exilio debido a su militancia comunista y regresar a España con la llegada de la democracia, Alberti fue acumulando los más altos honores locales, habiendo sido previamente declarado Hijo Predilecto en 1982 e Hijo Predilecto de la provincia de Cádiz en 1996. Con la entrega del bastón de mando perpetuo, la ciudad no solo homenajeó su colosal trayectoria cultural y su firme compromiso cívico, sino que unió simbólicamente y para siempre el destino del poeta con las instituciones de su añorado y amado rincón atlántico.

Un 30 de agosto, pero de 1939, el navío Winnipeg atraca en el puerto de Valparaíso (Chile) transportando a más de 2.200 refugiados españoles que huyen de los campos de concentración en Francia tras la caída de la Segunda República y el fin de la guerra civil. Esta monumental hazaña humanitaria fue impulsada de forma incansable por el poeta chileno Pablo Neruda, quien, tras ser nombrado cónsul especial para la inmigración española en París por el presidente Pedro Aguirre Cerda, gestionó los visados y fletó el carguero francés para salvar a miles de familias, intelectuales y obreros de un trágico destino en Europa. El emotivo recibimiento masivo en las costas chilenas no solo supuso el inicio de una nueva vida de paz para los exiliados, sino que enriqueció de forma irreversible el tejido cultural, científico y social de la nación sudamericana gracias al legado de los pasajeros de aquel «barco de la esperanza».

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 30 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 30 de agosto?

1857.- Inauguración de la primera línea ferroviaria tendida en la República Argentina.

1879.- El inventor Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico, que supera el antiguo sistema de Felipe Heiss perfeccionado por Alexander Graham Bell.

1918.- El líder bolchevique Vladimir Lenin resulta herido de gravedad tras sufrir un atentado en Moscú por parte de la revolucionaria anarquista Fanni Yefimovna Kaplán.

1926.- El nadador alemán Ernst Vierkotter se convierte en el más rápido tras cruzar el Canal de la Mancha en 12 h. y 42 m.

1945.- El Gobierno mexicano reconoce al Gobierno de la II República española en el exilio.

1981.- El presidente de Irán, Alí Rayai, y el primer ministro Mohamed Bahonar mueren en un atentado con bomba en Teherán.

1984.- Estados Unidos lanza por primera vez el transbordador espacial Discovery, en la misión STS-41-D, con dos satélites de comunicación a bordo.

1985.- El torero José Cubero "Yiyo" muere en Colmenar Viejo (Madrid) de una cornada del toro 'Burlero' en el corazón. Tenía 21 años.

2014.- Equipos de rescate salvan a veinte mineros atrapados en una mina de oro al norte de Nicaragua tras un derrumbe.

2021.- EEUU pone fin a la guerra más larga de su historia con la retirada de sus últimos soldados de Afganistán, casi 20 años después de su despliegue en el país centroasiático.

2025.- Un tribunal de apelación en Estados Unidos dictamina que la mayoría de los aranceles fijados por Donald Trump son ilegales.

¿Quién nació el 30 de agosto?

1334.- Pedro I, apodado "el Cruel", rey de Castilla.

1917.- Vladimir Romanoff, Gran Duque de Rusia.

1927.- José Luis Pecker, locutor y periodista español.

1936.- Esther Tusquets, editora española.

1939.- Carmen Rico-Godoy, periodista y escritora española.

1944.- Carmen Sarmiento, periodista española.

1970.- Cameron Díaz, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 30 de agosto?

2003.- Charles Bronson, actor estadounidense.

2006.- Naguib Mahfuz, escritor egipcio.

2006.- Glenn Ford, actor estadounidense.

2007.- José Luis de Vilallonga, aristócrata y escritor español.

2007.- Blanca Sánchez, artista, galerista e impulsora de la "Movida madrileña".

2014.- Manuel Pertegaz, modisto español.

2022.- Mijaíl Gorbachov, último presidente de la URSS y padre de la Perestroika.

¿Qué se celebra el 30 de agosto?

Hoy, 30 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos.

Horóscopo del 30 de agosto

Los nacidos el 30 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 30 de agosto

Hoy, 30 de agosto, se celebra santa Gaudencia.