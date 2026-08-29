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Corte de tráfico

Un accidente en la AP-7 entre tres coches deja nueve heridos, uno en estado crítico, en El Papiol, Barcelona

Al lugar del siniestro han acudido 10 ambulancias del SEM y siete dotaciones de Bomberos de la Generalitat, teniendo que excarcelar a varios de los heridos que habían quedado atrapados en el interior de los vehículos accidentados.

Ambulancias en Barcelona

Ambulancias en Barcelona Europa Press

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Ruth Galvez
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Un grave accidente ocurrido en la AP-7 a la altura de El Papiol, en sentido Barcelona, ha dejado nueve personas heridas; y una de ellas se encuentra en estado crítico.

El suceso ha ocurrido sobre las 16:05 horas y se han visto implicados tres turismos, lo que ha obligado a cortar durante más de tres horas la autopista, en su enlace con la B-23, provocando largas retenciones. Al parecer, este episodio se ha originado cuando un conductor huía de los Mossos d'Esquadra tras cometer presuntamente un robo con violencia en una vivienda.

Según informan las autoridades, el hombre habría invadido el sentido contrario al encontrarse con una retención, y al comprobar que había patrullas tras él, decidió evitarlas quedando atrapado entre los coches detenidos. El cuerpo policial ha descartado que se tratara de una persecución al uso y ha detallado que el vehículo había sido detectado previamente, pero que los agentes no lo seguían de cerca.

Mientras tanto, el herido que se encuentra grave ha sido trasladado al hospital Parc Taulí de Sabadell, mientras que cuatro personas en estado grave han sido desplazadas al Consorci Sanitari de Terrassa, y otras cuatro leves al Hospital Mútua de Terrassa, según ha explicado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Al lugar del siniestro han acudido 10 ambulancias del SEM y siete dotaciones de Bomberos de la Generalitat, teniendo que excarcelar a varios de los heridos que habían quedado atrapados en el interior de los vehículos accidentados.

Cerca de las 19:30 horas la autopista ha podido ser reabierta, aunque se han registrado retenciones de dos kilómetros para enlazar con la B-23 dirección Barcelona, tal y como ha informado el Servicio Catalán de Tráfico.

Durante este sábado, en plena operación retorno, también se han producido dos accidentes de tráfico que han causado retenciones en la AP-7, en sentido Barcelona, en La Granada del Penedès y Gelida.

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