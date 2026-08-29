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Herido grave un hombre tras un accidente en la montaña rusa Batman Gotham City Escape del Parque Warner

El afectado, de 49 años, ha sufrido fracturas en ambas piernas y ha sido trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre.

Una atracción en el Parque Warner de Madrid, a 3 de julio de 2025, en Madrid (España).

Una atracción en el Parque Warner de Madrid, a 3 de julio de 2025, en Madrid (España). Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Un hombre de 49 años ha resultado herido potencialmente grave este sábado tras sufrir un accidente en una montaña rusa del Parque Warner, ubicado en la localidad madrileña de San Martín de la Vega.

El suceso se ha producido en la atracción Batman Gotham City Escape, una montaña rusa de 45 metros de altura que entró en funcionamiento en 2023 y que se convirtió entonces en la primera atracción 'multi-launch', o de lanzamientos múltiples, de España.

Como consecuencia del accidente, el hombre ha sufrido una fractura abierta en la pierna izquierda y otra fractura cerrada en la pierna derecha, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los servicios de emergencia han atendido al herido en el propio parque antes de evacuarlo en helicóptero hasta el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

El hombre ha ingresado en el centro hospitalario con pronóstico potencialmente grave para someterse a una valoración más exhaustiva de las lesiones. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local.

Batman Gotham City Escape es una de las principales atracciones del Parque Warner. La montaña rusa cuenta con una caída de 98 grados desde una altura de 45 metros, varios giros completos y distintos lanzamientos que permiten alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora en pocos segundos.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias concretas en las que se ha producido el accidente.

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