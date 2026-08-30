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DNI FALSO

Expulsan a dos mujeres a Marruecos tras intentar llegar a la Península con DNI falsos 

Inicialmente, la pena establecida era de dos años de prisión, además de una multa. Sin embargo, la condena ha quedado sustituida por la expulsión de España y la prohibición de regresar al país durante cinco años. 

Imagen de archivo de DNI

Imagen de archivo de DNI EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido y posteriormente expulsado a Marruecos a dos mujeres de nacionalidad marroquí, tras intentar embarcar desde Ceuta hacia Algeciras utilizando documentos de identidad españoles falsificados. 

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 27 de agosto, cuando ambas se presentaron en los controles de documentación del puerto de Ceuta con la intención de acceder al barco con destino a la Península. Las dos habían entrado en la ciudad a finales de julio, durante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, y habían permanecido en Ceuta durante varias semanas. 

Un delito de falsificación de documento público

La primera de ellas, identificada como M.U., fue interceptada después de entregar a los agentes un DNI español que, tras ser examinado, resultó ser completamente falso. La mujer fue detenida como presunta autora de un delito de falsificación de documento público. 

Poco después, otra mujer, identificada como F.A., siguió el mismo procedimiento. También presentó un DNI español falsificado en el control de embarque con el objetivo de superar el filtro y viajar hasta Algeciras. Los agentes detectaron igualmente la irregularidad y procedieron a su detención. 

Expulsadas de España

Ambas fueron puestas a disposición judicial y este sábado han recibido una condena, tras mostrar su conformidad, por un delito de falsificación de documento público. Inicialmente, la pena establecida era de dos años de prisión, además de una multa. Sin embargo, la condena ha quedado sustituida por la expulsión de España y la prohibición de regresar al país durante cinco años, según ha informado El Faro de Ceuta. 

Su detención vuelve a poner el foco sobre las redes que facilitan los desplazamientos irregulares de inmigrantes y que, según las sospechas policiales, estarían aprovechando el aumento de personas que permanecen en Ceuta para obtener beneficios económicos. 

Un posible repunte de esta práctica

El uso de documentos falsificados para superar los controles fronterizos se había reducido considerablemente en los últimos años, debido a los sistemas de verificación empleados por los agentes. Sin embargo, las autoridades apuntan a un posible repunte de esta práctica ante el incremento de personas que buscan trasladarse desde Ceuta a la Península.

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