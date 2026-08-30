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ATROPELLO MORTAL

Muere un joven de 16 años tras ser atropellado en Castelldefels 

El menor sufrió heridas de gravedad como consecuencia del atropello y finalmente murió. Además, otras dos personas que se vieron implicadas en el accidente resultaron heridas y tuvieron que recibir asistencia sanitaria. 

Coche accidentado

Coche accidentado Policía Local

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Un joven de 16 años ha fallecido tras ser atropellado durante la madrugada del sábado en Castelldefels (Barcelona). El conductor del vehículo abandonó el lugar del accidente, aunque posteriormente fue localizado y detenido en su domicilio. 

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 00:05 horas en la zona de Lluminetes. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Castelldefels, los Mossos d'Esquadra y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). 

El menor sufrió heridas de gravedad como consecuencia del atropello y finalmente murió. Además, otras dos personas que se vieron implicadas en el accidente resultaron heridas y tuvieron que recibir asistencia sanitaria. 

Tras huir del lugar de los hechos, el conductor fue localizado posteriormente en su vivienda, donde los agentes han procedido a su detención. La Policía Local mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo se produjo el accidente, y determinar las circunstancias y posibles responsabilidades derivadas del atropello.

Dos muertos en un atropello en Caen

Esta misma semana ocurría otro atropello mortal pero esta vez en la ciudad francesa de Caen, donde al menos dos personas perdían la vida y otras 12 resultaban heridas.

Los hechos ocurrían con la noche caída, cuando un conductor arrolló a un grupo de personas que esperaban un autobús, cerca de la estación de tren. Entre los heridos, según el último parte, cuatro de ellos están graves.

Según las primeras informaciones, un vehículo de color negro embistió a varias personas que se encontraron en la zona. La policía acordonó el lugar, mientras los servicios de emergencia atendían a las víctimas. El conductor huyó del lugar, pero poco después fue detenido en la localidad situada a 15 kilómetros, en Ouistreham.

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