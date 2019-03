Cierra un colegio en Torreperogil por los suscesivos terremotos

Los pequeños seísmos registrados en las últimas semanas han originado grietas en un módulo de un colegio de Torreperogil (Jaén) que ha sido cerrado por precaución, según ha asegurado el alcalde accidental de la localidad, José Ruiz.



El cierre afecta a cuatro clases de infantil situadas en un edificio muy antiguo y que, tras una visita de los técnicos municipales, se ha decidido cerrar, mientras se estudia con la Delegación de Educación la reubicación de los alumnos en el resto de las instalaciones. Según el alcalde, al margen de este colegio, no se han producido daños en el municipio.



"El problema es que no estamos acostumbrados a convivir con este tipo de fenómenos naturales, más frecuentes en otros lugares de España", lo que origina el nerviosismo de la población, ha explicado.



Desde la pasada medianoche se han registrado en la zona una veintena de seísmos, aunque los que realmente se dejan sentir son los que alcanzan los 3 grados de magnitud.



El Instituto Geográfico Nacional, que ha instalado una unidad móvil en la localidad desde la semana pasada, ha asegurado al alcalde que este tipo de terremotos entran dentro de la normalidad en una zona sísmica, aunque están realizando un informe del que todavía no hay ninguna razón concluyente.

"La gente tiene miedo a esa incertidumbre de no saber lo que va a venir después, al desconocimiento", ha asegurado el alcalde accidental.