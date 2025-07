Un joven comerciante coruñés duerme en su tienda para protegerla de los robos: "Sé que me van a entrar"

Michael Vélez tiene 21 años, y en lugar de dormir en su casa, ha pasado varias noches en el suelo de su local, Sick Tech, para protegerlo. "Me quedé a dormir porque sabía que lo siguiente después de romper el cristal era forzar la verja", cuenta Michael. Le robaron primero en marzo. El último intento de asalto ocurrió en la madrugada del 24 de junio, justo después de la noche de San Juan. Los ladrones rompieron el cristal del escaparate y forzaron la verja de entrada, aunque no llegaron a entrar gracias a la alarma, que hizo acudir a la policía. Sin embargo, los daños fueron importantes.

El joven, que gestiona el negocio en solitario, explica que no tenía el seguro en vigor en ese momento. Acababa de trasladarse a un local más grande y no había renovado la póliza tras el cambio. "Estaba con la reforma y no lo contaba. Ahora tengo que pagar 2.200 euros para arreglar el cristal y la verja. Hasta que pueda reunir esa cantidad, me toca dormir aquí para proteger lo que es mío", relata.

La situación de inseguridad no es exclusiva de Sick Tech. Comerciantes de la zona denuncian que en los últimos meses se ha producido un aumento de robos en Elviña. "Las máquinas de vending han sido saqueadas cinco veces en un mes. A una peluquería de al lado le forzaron la cerradura y rompieron la puerta. Incluso algunos clientes nos cuentan que les han abierto los coches por la noche", explica Michael.

Los vecinos apuntan a la escasez de patrullas policiales como una de las causas principales de este problema. Los comerciantes están comenzando a organizarse para presentar quejas formales ante el Ayuntamiento de A Coruña con el objetivo de exigir una mayor presencia policial y medidas de seguridad en la zona.

Michael Vélez no es un empresario cualquiera. A los 15 años comenzó a ganarse la vida comprando y vendiendo móviles por internet. A los 18 trabajó durante un año como técnico en Apple, donde aprendió técnicas avanzadas de reparación y microsoldadura, conocimientos que hoy aplica en su tienda.

A los 19 decidió abrir su propio negocio con el dinero ahorrado. Desde entonces ha invertido tiempo y recursos en convertir Sick Tech en un espacio innovador: ofrece reparaciones especializadas y un simulador de realidad virtual para que los clientes jueguen mientras esperan. "Quiero que venir a la tienda sea una experiencia", señala.

Sin embargo, el ambiente de inseguridad amenaza con apagar la ilusión. "Esto te desmotiva. He invertido mucho en mejorar el local y estos ataques son un mazazo. Pero tengo claro que no me voy a rendir", afirma.

Ahora ha instalado cámaras adicionales para cubrir el exterior del local y espera poder reforzar la seguridad lo antes posible. Mientras tanto, seguirá pasando las noches en su tienda, hasta que pueda costear la reparación de los daños.

