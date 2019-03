'La Chon' no consigue el reto de adelgazar cinco kilos para operarse

Hace dos meses, Ascensión Fernández "Chon" y María Contreras se comprometieron con el programa 'Espejo Público' a bajar algo de peso y así operarse, pero no les ha resultado nada fácil.

Afirman que les cuesta reducir las raciones de comida, además se levantan todos los días a partir de las 17 horas y no desayunan. Nada más levantarse se hacen un bocadillo del tamaño de una barra de pan y luego cenan.

Chon tiene que alcanzar los 150 kilos para que le permitan operarse, María debe alcanzar los 180 kg. Sin embargo Chon todavía se encuentra en 156 kg, dos kilos menos que hace dos meses, y María continúa con el mismo peso, 202 kg.

Con ese peso les cuesta andar, subir escaleras, ducharse y vestirse. Para todo ello necesitan ayuda, además toda su familia es obesa y entre unos y otros no avanzan con el problema. "La mente es traicionera y a veces pecas" se lamenta María.

Se quejan de que no las dejasen operarse con el peso que tienen, gente de su familia ya lo ha conseguido. De hecho, Chon fue operada hace dos años, le introdujeron un balón gástrico y ella hizo que reventara por no cuidarse. "No le vemos futuro a esto", afirma Chon.



A pesar de los consejos y de ser conscientes del problema los resultados siempre son negativos. El doctor les aconseja que hagan 5 comidas al día, y que coman alimentos bajos en calorías como pollo, conejo y mucho pescado.

María afirmaba que, si tuviese novio, le motivaría a adelgazar.