Un equipo de Antena 3 Noticias se ha desplazado hasta Dakar (Senegal), el país del que salen gran parte de los migrantes que están llegando estos días a El Hierro. Allí ha podido comprobar cómo operan las mafias que organizan los viajes en cayuco hacia las Islas Canarias y cómo la falta de oportunidades empuja a muchas familias a arriesgarlo todo en el mar.

En las zonas costeras de Senegal, las mafias buscan pescadores para construir y pilotar cayucos de mayor tamaño. A cambio de dinero y, en algunos casos, de un pasaje para ellos mismos, les ofrecen más de mil euros, una cantidad difícil de conseguir tras semanas de trabajo en el mar.

Cheihk Mbengue, líder local de pescadores, ha explicado que las organizaciones se aprovechan de la difícil situación económica de muchas familias: "Las mafias emplean a pescadores para que construyan cayucos más grandes a cambio de dinero y pasajes en ello". También ha asegurado que "les ofrecen unos 1.500 euros".

El Gobierno senegalés anunció esta semana que reforzaría la vigilancia en la costa. Sin embargo, lo que cuentan los vecinos en el terreno no parece corresponderse con ese anuncio. En la mañana de este viernes un cayuco intentó zarpar, aunque finalmente no lo consiguió por problemas entre las propias mafias. La embarcación permanece atracada, pero estaría preparada para salir en cuanto pueda.

Una playa de salida

El miércoles, el equipo de Antena 3 Noticias estuvo en una de las playas desde las que parten los cayucos rumbo a Canarias. Ese mismo día, una embarcación se hundió a pocos kilómetros de la costa y dejó decenas de desaparecidos. Los vecinos señalan que el cayuco ni siquiera había comenzado la travesía hacia Canarias, sino que recorría la costa recogiendo migrantes en distintos puntos.

En el pequeño pueblo pesquero de Toubab Dialaw, a unos 200 kilómetros de Dakar, la playa está llena de cayucos. Allí, muchas familias hablan de la falta de trabajo, del efecto llamada de las redes sociales y del declive de la pesca, una actividad que durante generaciones ha sostenido a cientos de hogares. "Es muy frustrante para mí", ha reconocido Mbengue. El líder pesquero denuncia que la falta de apoyo del Gobierno, la competencia de los grandes buques y la sobreexplotación de los caladeros están dejando a muchas familias sin su principal medio de vida.

Los pescadores salen cada mañana a faenar, pero vuelven con cada vez menos pescado. "No hay trabajo, estamos cansados", explica una vecina senegalesa. "Entre la gasolina y lo poco que pescamos, no sale rentable", añade Mbengue. Es en ese contexto de pobreza y frustración, cuando aparece la oferta de las mafias.