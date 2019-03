Los efectivos de extinción han dado por estabilizado el incendio de Ibiza, originado el pasado domingo por "una negligencia causada por una o varias personas en una cueva próxima a Cala Benirràs", según investigan el Seprona y los agentes de Medio Ambiente.

Tras sobrevolar la zona en un vuelo de reconocimiento, el presidente del Govern balear, Francesc Antich, ha señalado que todavía hay puntos que generan humo, que es donde están centrando sus esfuerzos esta tarde los medios aéreos de extinción, pero ha insistido en que "la situación está muy bien" y se mantendrá la vigilancia.

Ya no hay llamas, pero los medios aéreos están refrescando las zonas donde los focos han sido más intensos, antes de que las brigadas puedan entrar en las áreas quemadas para "matar el fuego"."Hemos de ser prudentes pero creo que en poco tiempo, si no cambian mucho las cosas, se podrá declarar controlado", ha afirmado Antich, quien ha añadido que en una primera medición del perímetro, los técnicos han determinado que el incendio ha afectado a 349 hectáreas.

El gerente del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), Guillem Rosselló, ha explicado que la declaración de estabilización del fuego supone "un avance importante" cualitativamente y significa que "no hay llamas en estos momentos".

Sobre el origen del fuego, que la Conselleria de Medio Ambiente y Movilidad ha situado en una cueva próxima a Cala Benirràs y no en la explosión de un coche como se apuntó en un principio, Antich ha pedido esta tarde prudencia hasta que se conozcan los resultados de las investigaciones."Tendremos que tener los informes de las autoridades competentes", ha afirmado.

Horas antes, el conseller de Medio Ambiente y Movilidad, Gabriel Vicens, aseguró que tanto el Seprona como los agentes de medio ambiente habían confirmado que el incendio se inició por "una negligencia" en una cueva "cerca de donde había coches" a causa de "algún fuego o alguna cosa combustible".

La zona en la que se desató el incendio el pasado domingo está salpicada de cuevas que en época estival son usadas temporalmente por distintas personas que acuden a Ibiza y que no disponen de casa. Las autoridades sospechan que fuego pudo originarse en una cueva donde reside una comunidad hippy, aunque tampoco descartan que se hubiese declarado de forma fortuita.

Algunos de los vecinos desalojados por el incendio han manifestado hoy su malestar y han denunciado que ha habido "desorganización" en los trabajos de extinción del incendio.

Vicente Torres Torres, de Can Vicent Joan, en Xarracó Dalt, ha explicado que fueron "avisados" en la madrugada del domingo de que el fuego se acercaba a su propiedad, pero el lunes, cuando estaba junto a la vivienda "todos los caminos estaban abiertos y no había ni bomberos, ni UME, ni Guardia Civil, ni nadie". Torres ha denunciado que, en su opinión, ha habido "descoordinación" y su esposa, Maylin Hernández, se ha quejado de que "muchos payeses que conocen el terreno mejor que nadie", habían ofrecido su colaboración, "pero la han rechazado".

María Torres, de Can Tixedó, ha explicado: "Aquí no llegó ningún bombero hasta que mi hija llamó diciendo que nos íbamos a quemar; fuimos los vecinos los que con los pocos medios que teníamos controlamos que el fuego no quemara mi casa".

Sin embargo, el conseller insular de Movilidad y Medio Ambiente de Ibiza, Albert Prats, ha afirmado que "las viviendas han estado bien protegidas".El incendio de Benirràs es el más importante de la última década en Baleares al aproximarse a las 400 hectáreas de superficie quemada, algo que no ocurría desde agosto del año 2000, cuando un fuego, en Son Ganxo (Manacor), arrasó 414,59 hectáreas.