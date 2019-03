Una cámara graba a Bretón tirando bolsas de basura en distintos contenedores

En una cámara de seguridad en la urbanización donde está la finca de las Quemadillas, la Policía ha encontrado una secuencia en la que se ve a José Bretón parando el coche y tirando varias bolsas de basura de unos 20 centímetros en distintos contenedores de la zona.

El padre de los niños ha declarado que sólo tiraba varios enseres, pero cuando se le pregunta por qué allí y no frente a su casa, no contesta.

Los investigadores sospechan que se deshacía de pruebas que le incriminan en la desaparición de los pequeños, pero en ningún caso se sospecha que en el interior de las bolsas se encontrasen sus cuerpos. Creen que podrían tener restos de la limpieza que Bretón hizo en la finca antes de ir al parque donde, según su versión, desaparecieron sus hijos.

49 días después, la Policía cree que José Bretón lo preparó todo minuciosamente, igual que 14 años atrás cuando, en una crisis con su anterior pareja, simuló un escenario en el que pretendía suicidarse, plan que nunca llevó a cabo, pero que dice mucho de una personalidad depresiva.

"Solo tiraba varios enseres"

El abogado de Bretón ha declarado que esas esas imágenes no tienen importancia en la investigación, que la policía tenía esas imágenes desde el principio, y que probablemente no sería más que basura normal. También dice que los niños no se veían por el ángulo de las cámaras.

Se investigan ahora el resto de grabaciones de estas cámaras para averiguar si pudo deshacerse en algún otro sitio de los cuerpos de los niños en el caso de que estuvieran muertos, o si alguien los recogió para esconderlos si es que siguen vivos.

También se investiga el hecho de una receta médica encontrada en la finca de las Quemadillas para comprar Lorazepan, un ansiolítico con un fuerte efecto sedante, el cual no se descarta que haya sido utilizado por el propio José Bretón, o que se usase con los niños como narcótico. Lo cierto es que no se ha encontrado en ningún registro, y tras esta grabación, se cree que el medicamento también podría ir en estas bolsas.

En los próximos días volverán a registrar la finca, mientras tanto, José Bretón sigue acusado de detención ilegal y simulación de delito y no se descarta que haya terceras personas, relacionadas con él, implicadas en el caso.