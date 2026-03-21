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Médicos fuera de España

Cada vez más médicos españoles optan por trabajar fuera del país

Para muchos jóvenes, ser médico fuera de España ya es una opción real debido a las malas condiciones laborales que denuncian

Un médico de espaldas

Cada vez más médicos españoles optan por trabajar fuera del país | Istock

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Paula Franco
Publicado:

Muchos médicos cerraron este viernes su segunda huelga en dos meses. El principal motivo de estas es el rechazo al nuevo Estatuto Marco ya que aseguran que la reforma no recoge sus condiciones específicas como médicos.

Muchos jóvenes asistentes aseguran que ya buscan alternativas. Es por ello por lo que se han planteado en varias ocasiones trabajar fuera del país. Siendo residentes, las condiciones laborales les empiezan a pesar: "Me preocupa, a nivel mental, lo que me está suponiendo ser médico", comenta una de ellas.

Es algo habitual en los centros, según explican: "Hay muchos compañeros que se han ido y otros que se irán". Es una situación que los sindicatos califican como "un fracaso como sociedad". Ángela Hernández, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulares Superiores de Madrid (AMYTS), lamenta que se están formando "estupendos médicos y estupendos especialistas" para que los aprovechen en otros países.

Algunos, como Leyre, ya tomaron la decisión. Ella es oncóloga en Boston, concretamente en el Mass General Hospital y en la Universidad de Harvard. Allí, se encuentra un escenario completamente diferente: "Podemos dedicarle al enfermo todo el tiempo que necesita". Este, sin duda, es un modelo que cada vez atrae a más médicos españoles.

Las reivindicaciones

Los médicos reclaman un estatuto propio separado del resto de sanitarios. Piden, sobre todo, mejores condiciones laborales. Esto implicaría un reducción de la jornada, acabar con la movilidad forzosa entre centros y mejorar sus salarios y reconocimiento profesional.

Uno de los puntos más conflictivos son las guardias. Exigen que dejen de ser obligatorias y que, si se hacen, se paguen mejor y cuenten para la jubilación. A todo esto, se le suma la denuncia de problemas estructurales como sería la sobrecarga de pacientes por médico y la falta de personal que agrava las listas de espera.

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