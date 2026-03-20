Los médicos redoblan la presión: cierran su segunda huelga en dos meses y exigen volver a negociar con Sanidad

Desde el comité de huelga, los sindicatos médicos aseguran que la implicación real se sitúa entre el 70% y el 85%, pese a unos servicios mínimos que califican de “abusivos”. Según defienden, las movilizaciones celebradas durante la semana en prácticamente todas las autonomías evidencian el respaldo mayoritario del colectivo.

El conflicto gira en torno al nuevo Estatuto Marco impulsado por el Gobierno. Los facultativos exigen una regulación específica que reconozca las particularidades de su profesión, separada del resto del personal sanitario.

Los sindicatos reclaman a la ministra de Sanidad, Mónica García, que retome el diálogo y reconsidere su postura. Por ahora, denuncian que no ha habido avances ni acercamientos durante los días de paro, aunque mantienen la esperanza de que las negociaciones se reactiven tras esta semana de movilizaciones.

Impacto en pacientes y sistema sanitario

La huelga ha tenido consecuencias directas en la atención sanitaria. Como ya ocurrió en convocatorias anteriores, se han producido cancelaciones de citas y un aumento de las listas de espera. Varias administraciones autonómicas han alertado del impacto asistencial y económico que estos paros están generando, una situación que podría agravarse en los próximos meses.

Lejos de resolverse, el conflicto se prolongará. El comité de huelga ya ha convocado nuevos paros: del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Además, no descartan ampliar el calendario si no hay avances en las negociaciones que la ministra de Sanidad da por terminadas.

Protestas paralelas en Cataluña

En paralelo, las protestas también han llegado a Cataluña, donde médicos y profesores han coincidido en movilizaciones masivas en Barcelona. Los profesores allí reclaman mejoras en el sueldo, la reducción de ratios y otras medidas para atender la diversidad, ya que consideran insuficiente el último acuerdo pactado entre sindicatos y el Gobierno catalán. Más de 35.000 personas han salido a la calle para exigir mejoras laborales y en los servicios públicos. Las manifestaciones han provocado importantes problemas de movilidad, con cortes en carreteras y colapso en las principales vías de acceso a la ciudad.

Con este escenario, el pulso entre los profesionales sanitarios y el Ministerio continúa abierto, a la espera de un posible acercamiento que, por el momento, sigue sin materializarse.

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