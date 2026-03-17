Aumenta la tensión entre los médicos y la ministra de Sanidad por la falta de avances concretos: "Si el médico está quemado, el sistema colapsa"

La relación entre los médicos y el Ministerio de Sanidad se encuentra en un momento de tensión, marcada por la falta de avances concretos. Mientras los profesionales insisten en que sus demandas no están siendo atendidas, desde el departamento que dirige Mónica García se defiende que el diálogo ha sido constante en los últimos meses. Esta distancia entre ambas partes ha impedido cerrar un acuerdo y ha prolongado el conflicto, con posiciones que, por ahora, siguen alejadas pese a los contactos mantenidos.

"Si el médico está quemado, el sistema colapsa", señalan. Aseguran que esa sobrecarga ya tiene consecuencias directas en la atención, con citas canceladas y demoras que se prolongan en el tiempo. Los pacientes, explican, perciben que pasan los días sin avances. "Si dejamos esta oportunidad pasarán muchos años igual", advierten, motivo por el que insisten en mantener las movilizaciones. Reclaman una reunión con la ministra de Sanidad y recuerdan que el conflicto se arrastra desde enero.

Desde el Ministerio, Mónica García sostiene que "no será por falta de diálogo", aunque reconoce que no hay acuerdos cerrados.

Los facultativos piden ser escuchados y subrayan que no actúan contra otros colectivos. Denuncian jornadas de hasta 80 horas semanales y alertan de que esa carga ya afecta a su propia salud.

Actividad sanitaria reducida

La huelga de médicos continúa en varias comunidades con un impacto directo en la actividad sanitaria. En la segunda semana de protestas, los médicos mantienen la presión para reclamar cambios en sus condiciones laborales y la aprobación de un estatuto propio.

En Andalucía, el primer día de la segunda semana completa de paros ha dejado 53.651 actos médicos suspendidos, según datos oficiales. De ellos, 30.684 corresponden a Atención Primaria y 22.967 a hospitales, donde se incluyen 980 intervenciones quirúrgicas aplazadas.

El seguimiento de la huelga se sitúa en el 21,92 % en la comunidad. Por provincias, destacan Huelva con un 27,36 %, Almería con un 25 % y Sevilla con un 24,34 %.

Impacto en consultas y operaciones

La incidencia también se deja notar en Castilla y León. En las dos jornadas celebradas durante esta semana de marzo, se han suspendido más de 20.000 consultas y 467 operaciones quirúrgicas.

A estos datos se suman más de 900 pruebas diagnósticas canceladas, lo que evidencia el alcance de la movilización en la actividad asistencial programada. Del total de consultas suspendidas, más de 12.000 pertenecen a Atención Primaria y unas 4.500 a consultas externas con especialistas.

En la jornada más reciente, el seguimiento de la huelga ha alcanzado el 26 % en hospitales y el 8 % en centros de salud. En total, 1.428 facultativos han secundado el paro de los 7.128 profesionales disponibles.

Por provincias, Burgos registra el mayor seguimiento con un 28,3 %, seguida de León con un 26,8 % y Soria con un 24,2 %. En el extremo opuesto se sitúan Ávila y Segovia.

Servicios mínimos y presión asistencial

Como en convocatorias anteriores, los servicios mínimos han garantizado la atención urgente, por lo que el impacto se concentra en la actividad programada. Las cancelaciones afectan principalmente a consultas, pruebas y cirugías no urgentes, lo que genera un aumento de la presión asistencial y acumulación de citas pendientes.

Desde las administraciones se reconoce la dificultad de recuperar la actividad suspendida. Según ha señalado el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, el impacto de la huelga es relevante. "No es fácil más allá del coste económico recuperar la actividad perdida a lo largo de toda una semana".

Además, ha advertido de que las medidas para compensar las citas, como las denominadas 'peonadas' o conciertos, podrían no ser suficientes. "Nos tememos que no será suficiente para el impacto tan grave que está teniendo para los ciudadanos".

Reclamaciones del sector médico

La movilización está impulsada por el sindicato CESM, que reclama un estatuto propio que refleje el nivel de responsabilidad de la profesión médica.

Los convocantes consideran que el borrador del Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad empeora las condiciones laborales actuales. Las protestas tienen carácter indefinido y están previstas de forma periódica hasta que se alcance un acuerdo.

Mientras tanto, desde las administraciones autonómicas se insiste en la necesidad de diálogo con el Ministerio de Sanidad, al que atribuyen la competencia sobre la regulación.

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