El boom de las golosinas entre adultos: una tendencia que nunca pasa de moda

Las golosinas ya no son solo cosa de niños. En España, el consumo entre adultos va en aumento, sobre todo entre quienes viven solos. De hecho, en algunos establecimientos, ocho de cada diez clientes superan los 30 años. ¿Pero cuál es el objetivo? Sobre todo, buscan productos que les recuerden y les transporten a su infancia.

Uno de ellos es Miguel, de 44 años, quien asegura que suele ir a comprar golosinas con su hijo, pero reconoce que él también termina cayendo en la tentación. Y, además, se mantiene fiel a sus gustos de siempre: "Vengo casi siempre con él, pero es verdad que siempre acabo cogiendo para mí. Sigo comprando las golosinas de siempre, como regalices, lenguas...".

El caso de Ana, de 66 años, no es muy distinto. Ella cuenta que, en ocasiones, le gusta innovar, ya que hoy en día existen golosinas muy diferentes a las de su infancia. Sin embargo, destaca el valor de los recuerdos: "Cuando mi sobrina era pequeña le gustaba coger las golosinas de dentaduras, y hoy en día lo recordamos con mucho cariño".

Una realidad que notan los responsables de los establecimientos. Así lo explica Aroa Fuentes, responsable de Duldi Elehache, quien asegura que la mayoría de sus clientes son adultos que buscan golosinas conocidas, capaces de conectarles con la nostalgia de su infancia.

¿Qué dicen los expertos?

Expertos del sector destacan que este fenómeno no es puntual, sino que responde a cambios sociales como el aumento de hogares unipersonales y la búsqueda de experiencias emocionales a través de la alimentación.

La era del comercio electrónico

Pero atención, no es lo único que destaca. Aroa señala que, debido a los cambios tecnológicos de las últimas décadas, el sector se ha visto obligado a adaptarse a la digitalización y al comercio electrónico.

"Cuando sale un producto nuevo, hacemos un vídeo y lo colgamos en las redes sociales y, desde allí, mucha gente nos contesta, nos hace pedidos… Es un gran abanico a la hora de vender y llegar a nuevos públicos", nos cuenta Aroa Fuentes.

Así, el sector de las golosinas se reinventa y demuestra que, más allá de la edad, el placer de lo dulce sigue teniendo un fuerte componente emocional en la vida cotidiana.

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