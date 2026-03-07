Detenido tras intentar raptar a una menor ofreciéndole chucherías en Ibiza

La Policía Nacional ha detenido en Ibiz a un hombre acusado de intentar secuestrar a una menor a la salida de un centro socioeducativo.

Los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado jueves, cuando el sospechoso abordó a la niña en la calle y trató de convencerla para que fuera con él a su coche prometiéndole chucherías.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, la menor se negó y trató de marcharse. En ese momento, el hombre la agarró del antebrazo mientras insistía en que se fuera con él y que no contara nada a nadie.

La víctima consiguió zafarse y salió corriendo hasta refugiarse en el interior de un supermercado cercano, donde pidió ayuda a las personas que se encontraban en el establecimiento.

Varios vecinos de la zona que estaban comprando en ese momento, al escuchar el relato de la menor, salieron en busca del sospechoso. Aunque el hombre intentó huir y se produjo un forcejeo, lograron retenerlo hasta la llegada de los agentes.

Poco después se presentaron en el lugar efectivos de la Policía Nacional, que prestaron asistencia sanitaria a la menor y localizaron a su madre para garantizar su protección.

Finalmente, tras pasar a disposición judicial, la autoridad judicial impuso al detenido una orden de alejamiento respecto a la víctima.

En libertad con comparecencias quincenales el hombre que trató de raptar a dos menores en Madrid

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valdemoro (Madrid) dejó en libertad con comparecencias quincenales al hombre acusado de tratar de secuestrar a dos menores de siete y ocho años cuando paseaban con su abuela por un parque en San Martín de la Vega, en Madrid. La jueza también le impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse a menos de 300 metros tanto a los pequeños como a su domicilio.

Durante su comparecencia, el detenido negó "en todo momento" ser autor de los hechos de los que se le acusa.

Adelina, la abuela de los dos hermanos, un niño y una niña, señaló a su salida de los juzgados que éste actuó sin mediar "palabra" y "tenía los ojos desorbitados", por lo que tiene la duda de si "quería a los niños o estaba loco". A raíz de este suceso, el hombre, de 38 años y vecino de San Martín de la Vega, fue detenido y no se descarta que se encontrara en ese momento bajo los efectos del consumo de drogas. Cuenta además con varios antecedentes por atentado a agentes de la autoridad por los que también fue arrestado en su día.

Según relató la abuela en declaraciones a su salida del juzgado, ella se encontraba paseando de madrugada con los menores cuando de repente se le acercó un hombre fatigado que gritaba y "brincaba". "Le pregunté que le ocurría e incluso le ofrecí agua. Tenía la mirada desorbitada y no medió palabra" y en ese momento fue cuando intentó quitarle a la pequeña. Asustada por la situación, se levantó para irse con los pequeños, pero el hombre comenzó a forcejear con ella para tratar de llevarse a la niña.

Durante el forcejeo, el niño se asustó y salió corriendo hasta una rotonda cercana, donde fue recogido por una vecina, quien llamó a la policía, pero la abuela creyó que el hombre había raptado al pequeño, por lo que comenzó a pedir auxilio.

La madre de los pequeños por su parte explicó que cuando se produjo el presunto intento de secuestro ella se encontraba cerca paseando al perro y acudió a los gritos de Adelina. Al llegar, cogió rápidamente a la pequeña y el hombre le dijo: "Toma mi mochila y dame a la niña". "Golpeó a todos los vecinos que acudieron a socorrernos", aseguró la madre, quién añadió que los niños están atemorizados y no quieren salir al parque.

