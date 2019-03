Bildu no renovará las corridas de toros para la Semana Grande de San Sebastián

El alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, ha afirmado que, "a día de hoy", el gobierno municipal de Bildu "no contempla en absoluto" alcanzar "ningún nuevo acuerdo" con "ninguna empresa taurina" para que las corridas de toros se sigan celebrando en la Semana Grande del próximo año.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento donostiarra "comparte al cien por cien el discurso antitaurino", según el cual "el sufrimiento animal no debe convertirse en espectáculo público", ha dicho Izagirre durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la delegada de Cultura, Nerea Txapartegi, para hacer un balance de la Aste Nagusia 2012, que concluyó el pasado sábado por la noche.

En el balance festivo que previamente han hecho también los grupos de la oposición, tanto PSE/EE como PP han reclamado el mantenimiento de las corridas de toros y han pedido a Bildu que no las suprima, al tiempo que el PNV ha recordado que en los lugares donde gobierna se celebran este tipo de espectáculos y que, en cualquier caso, la cuestión debe ser analizada en términos de rentabilidad económica para la ciudad.

El alcalde de Bildu ha indicado que "el debate 'toros, sí o no' es enriquecedor y saludable", si bien el gobierno local que preside es antitaurino y no considera que "las corridas de toros sean eje vertebrador" de la Aste Nagusia donostiarra, como corroboran, según ha agregado, "los datos de las entradas" registradas en la feria taurina de este año. Desde el punto de vista económico, ha añadido, "una infraestructura como la de Illumbe no se puede mantener a costa del erario público para realizar siete corridas de toros al año".

Izagirre ha recordado la apuesta del gobierno municipal por una gestión centrada en el aprovechamiento deportivo, en concreto, por parte del Gipuzkoa Basket Club (GBC), con el que tiene un convenio de uso, además de por "buscar la posibilidad de hacer eventos de otro tipo que sean fructíferos".

Concluido el convenio con "Nuevo Desarrollo de Anoeta", la empresa que ha gestionado el coso de Illumbe en los últimos años, y no habiendo tampoco "compromiso con abonados", no existe ya "ningún tipo de obligación", ha recalcado.

Izagirre ha rehuido pronunciarse con rotundidad respecto a que los toros se hayan acabado en San Sebastián y se ha limitado a insistir en que, "a día de hoy, no hay previsto ningún acuerdo con ninguna empresa taurina. No me atrevo a decir lo que va a pasar" en el futuro, ha dicho, pero sí que "hoy o mañana no vamos a firmar ningún acuerdo con ninguna empresa taurina". Ha recalcado que "la utilización de ese espacio será deportiva" y que ésta "podría incluso llegar a ser incompatible" con los toros.